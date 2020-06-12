«Рожденные в России»: в предверии праздника во Владивостоке торжественно выписали малышей из роддомов

Приморское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с региональным отделением общероссийского движения «Матери России» провели добрую акцию в преддверии Дня России – приняли участие в торжественной выписке малышей, появившихся на свет в медицинских учреждениях Владивостока.

Мамы новорожденных получили подарки – цветы, фотоальбомы для первых радостных семейных снимков и детские книжки. Медикам партийцы преподнесли цветы и чайные корзины. Таким образом партийцы и активисты движения за семейные ценности выразили свою признательность: мамочкам – в непростых условиях родивших, медикам – сохранивших новых россиян.

Счастливые моменты выписки нового гражданина России. Фото: предоставлено Приморским региональным отделением партии «Единая Россия»

Первый заместитель секретаря Приморского регионального отделения Партии Галина Хохлова поздравила всех с Днем России и подарила медикам подарки.

Лидер общественного движения «Матери России» в Приморье Татьяна Заболотная отметила ценность труда медицинского персонала Приморского краевого перинатального центра, в котором оказывают квалифицированную помощь роженицам со всего края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784535" frameborder="0"></iframe> Торжественная выписка малышей ко Дню России во Владивостоке.Видео: Приморское региональное отделение партии «Единая Россия»

– Это знаковый праздник (День России – прим.ред.авт) для врачей, которые участвуют в появлении на свет новых граждан России, – сказала Заболотная.

Как рассказала главный врач Перинатального центра Татьяна Курлеева, жизнь в период пандемии продолжается, – накануне праздника из краевого медучреждения выписали пять пар малышей.

– Очень важно отметить, что с января в стенах нашего учреждения родилось более 1600 детей , – привела цифры главврач.

В роддомах края статистика оптимистичная. Только за 11 дней июня, например, в третьем роддоме родились 105 детей, 54 девочки и 51 мальчик – по 10 новорожденных в сутки.

– Поздравляю мамочек, семьи которых стали больше и крепче. Несмотря на нелегкую ситуацию с коронавирусом, мы оказываем помощь на самом высоком уровне. Все наши сотрудники снабжены средствами индивидуальной защиты. Сегодня главная задача всего медперсонала - безопасность в период пандемии для матерей и детей. В целом, нагрузка на медперсонал, возросла. Но мы рады быть причастными к положительной демографии, и приглашаем вас в наш роддом за прибавлением вновь и вновь, – поделилась главврач «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная:

Одна из счастливых мам, у которой родился третий малыш, Ольга Лакомая поделилась своей радостью.

– Это здорово, когда появляется в семье такое чудо – малыш, и первый, и третий. Мы все счастливы, будем достойно растить теперь уже двух сыновей и дочь, – отметила теперь уже многодетная мама.

Но на этом поводы для радости не заканчиваются. За рождение детей мамы получат финансовую поддержку: более 28 выплат и компенсаций. Среди них ежемесячная выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет. В Приморье ее размер составляет 13 189 рублей. В июле семьи с низким доходом получат также значительную сумму – 43,3 тысячи рублей единовременно. Если женщина до родов не работала, заботу о ней берет на себя государство, выплачивая ежемесячное пособие до исполнения малышу полутора лет. В Приморском крае такую выплату получают более 4 тысяч женщин с первенцем. Выплата на первенца по проекту «Демография» составляет сегодня 28,9 тысячи рублей.

Губернатор Приморского края, секретарь Приморского регионального отделения Партии «Единая Россия» Олег Кожемяко предложил вместе с единовременной выплатой на первого ребёнка оформлять мамам от 18 до 25 лет краевую доплату, чтобы в сумме молодая семья получила 50 тысяч рублей.

Поддержка семей с детьми в сложной экономической ситуации, вызванной пандемией, – это справедливо. Новая редакция Конституции РФ, голосование по одобрению поправок в которую состоится с 25 июня по 1 июля, закрепляет социальную ответственность государства перед семьями с детьми. Партия народного большинства и краевая власть демонстрируют, что «социальные обязательства государства» не просто фраза из текста Конституции, а конкретная финансовая поддержка.

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