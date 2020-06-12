Вещание без света: губернатор Камчатки около часа общался с местными жителями в темноте

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов около часа выступал в прямом эфире местной телекомпании в темноте. Дело в том, что во время трансляции на телеканале ГТРК «Камчатка» погас свет, остались работать лишь мониторы, запитанные от резервного оборудования. Несмотря на перебои с электричеством, глава края решил не прерывать передачу и продолжил отвечать на вопросы местных жителей в полумраке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784539" frameborder="0"></iframe> Свет отключился в прямом эфире передачи на Камчатке.Видео: ГТРК «Камчатка»

Передача «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» подразумевает под собой диалог власти и народа с помощью телевидения. Программа выходит на телеканалах «Россия-24», «41 регион» и «Камчатка-1», также записи дублируются на официальный сайт правительства региона. Изначально глава Камчатского края планировал выступить на телевидении в День России, однако решил не откладывать дело в долгий ящик и ответить на вопросы жителей региона 11 июня. Ведущей программы стала Александра Новикова. Журналистка ранее прославилась на всю Россию, когда в сеть попало видео с ее заливистым смехом при записи сюжета о льготах. После скандала многие предрекали девушке увольнение, но ведущая осталась работать на родном канале.

Свои корректировки в эфир внесла авария на электросетях. Из-за отключения двух фендеров без электричества осталась вся улица Совестская, где также располагается телекомпания.

– К такому жизнь нас не готовила, но мы были готовы. Источник бесперебойного питания в нашей телекомпании в это время питал только аппаратно-студийный комплекс. Специалистам пришлось быстро импровизировать. Свет появился примерно через 40 минут. Эфир все это время не прерывался, – рассказали сотрудники ГТРК «Камчатка» на официальной страничке канала в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784538" frameborder="0"></iframe> Во время съемок передачи произошла авария на электросетях.Видео: vgtrk_kamchatka

Нужно отдать должное профессионализму работников канала и собранности губернатора. Буквально секундная заминка и Владимир Солодов продолжил отвечать на вопросы, как ни в чем не бывало. В общей сложности диалог со зрителями продлился 3 часа 8 минут. За время прямого эфира глава успел ответить на 75 вопросов, касающихся различных сфер жизнедеятельности Камчатского края. Всего их поступило около 1000, как сообщает пресс-служба краевого правительства, Солодов уже дал поручение письменно ответить каждому, чей вопрос не попал в прямой эфир.

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