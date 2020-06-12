Приморский силач Иван Савкин в честь Дня России отбуксировал 18-тонный контейнеровоз

Приморский силач, известный далеко за пределами края своими рекордами по буксировке тяжелой техники, творчески подошел к поздравлению россиян. 12 июня Иван Савкин возобновил свои тренировки после длительного перерыва из-за пандемии и на 25 метров отбуксировал контейнеровоз. Мероприятие состоялось на острове Русский во Владивостоке. Вес груженой машины составил 18 тонн.

Савкин возобновил тренировки на свежем воздухе. Фото: предоставлено героем публикации

Спустя 2,5 месяца вынужденной самоизоляции, спортсмен из Приморья приступил к тренировкам. Нет, это не просто бег или занятия в тренажерном зале. Иван сразу вернулся к привычной для него буксировке. Начав при этом с малого, по его меркам, веса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784573" frameborder="0"></iframe> Иван Савкин протащил фуру на 25 метров.Видео: предоставлено спортсменом

– Несколько дней назад мы узнали, что разрешены тренировки на открытом воздухе. Сразу запланировали на 12 июня провести, если не мероприятие, то хотя бы тяжелую буксировочную тренировку и посвятить ее Дню России. Конечно, возобновление тренировок – огромный стресс для организма. Поэтому, надо подходить к этому процессу с умом, – поделился с «Комсомолкой» русский богатырь.

Стоит отметит, что Иван Савкин вот уже несколько лет подряд проводит показательные выступления именно в День России. В этом году Ваня остался верен традиции, правда решил поздравить местных жителей онлайн, в связи с эпидемиологической обстановкой в крае.

Ориентировочно в конце июня – начале июля Иван планирует отбуксировать теплоход и посвятить свое достижение юбилейной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что подобная практика у местного стронгмэна уже есть, в прошлом году спортсмену покорился теплоход весом больше 12000 тонн.

– Так как времени для подготовки катастрофически мало, а тренировок не было долгое время, планирую отбуксировать судно весом 11000 тонн или меньше. Если теплоход будет весить 7000 или 8000 тонн, тогда увеличу расстояние самой буксировки, – рассказал о планах на ближайшее будущее спортсмен.

Тяжелая техника покорилась богатырю с первой попытки. Фото: предоставлено Иваном Савкиным

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