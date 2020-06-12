2020-06-12T13:03:30+03:00
Происшествия

Главу отделения Пенсионного фонда на Сахалине взяли под стражу

Дениса Мазура подозревают в вымогательстве и получении взятки
Милана СОКОЛ
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Главу отделения ПФР обвиняют в получении взятки. Фото: pfrf.ruГлаву отделения ПФР обвиняют в получении взятки. Фото: pfrf.ru
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Управляющий отделением Пенсионного фонда на Сахалине оказался замешан в коррупционный скандал. Дениса Мазура подозревают в получении взятки 100 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УФСБ России и материалам проверки областной прокуратуры. 12 июня чиновника заключили под стражу.

Глава отделения ПФР по Сахалинской области оказался фигурантом уголовного дела из-за истории, которая случилась в конце прошлого года. Дело в том, что управляющий заключил контракт с предпринимателем на поставку двух высоконапорных кондиционеров в отделение фонда, расположенное в Южно-Сахалинске, на Ленина, 60а. При этом техника должна была соответствовать техническому заданию. Также бизнесмен обязан был установить ее по всем правилам.

По версии следствия, закупленное оборудование не соответствовало техническим требованиям. Однако руководитель отделения, зная о нарушениях и о возможности расторгнуть в одностороннем порядке контракт, согласился подписать акт выполненных работ, но не бесплатно. В качестве вознаграждения чиновник потребовал 100 тысяч рублей. Специалисты уверены, что взятку Мазур получил через посредника – главного специалиста-эксперта ОПФР по Сахалинской области.

– Сегодня Южно-Сахалинским городским судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – прокомментировала пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

11 июня подозреваемому предъявили обвинение. Если его вина будет доказана, то должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, возможно со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. При более оптимистичном сценарии – чиновнику назначат многомиллионный штраф и запретят на 10 лет занимать определенные должности.

По данным официального сайта отделения ПФР Сахалинской области, Денис Мазур возглавляет ведомство с мая 2007 года. У руководителя есть масса наград, включая правительственные, за значительный вклад в организацию, становление и развитие системы Пенсионного фонда России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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