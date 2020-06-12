2020-06-12T18:12:49+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 13 июня 2020: почти сотня заболевших и новая смерть от COVID

Последние новости о ситуации с коронавирусом В Приморье на 13 июня 2020. Количество заболевших в крае стремительно выросло. В больницы поступают специальные тесты для медиков
Милана СОКОЛ
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В крае резко выросло число больных COVID-19В крае резко выросло число больных COVID-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 13 июня 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в минувшие сутки опасная инфекция подтвердилась у 93 местных жителей. Это своего рода антирекорд, который край установил за последнее время. Всего с начала пандемии опасная инфекция подтвердилась уже 2702 раза.

В преддверии праздника не сообщалось об успешно прошедших лечение от коронавируса приморцев. А непосредственно в День России стало известно о выписке 20 пациентов инфекционных госпиталей. Однако по сравнению с почти 100 новых больных, цифра выздоровевших выглядит не столь радужно. Всего в крае вылечились 1634 человека.

Согласно обновленной статистике, победить опасную болезнь не смог еще 1 человек. Теперь общее число умерших от CОVID-19 в крае – 26.

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что переход к следующему этапу по снятию ограничений действующих в крае, пока невозможнен. Ослабление мер на данный момент может негативно сказаться на эпидобстановке.

Стоит отметить, что для борьбы с коронавирусной инфекцией в Приморье началась поставка тестов, выявляющие наличие антител к болезни. Первыми исследование пройдут медики, контактирующие с болными COVID-19. Именно они сейчас находятся на передовой и попадают в группу риска. Также бесплатно будет протестирован медперсонал и водители скорой помощи. По мнению специалистов, исследование методом ИФА является одним из способов диагностики, который позволяет спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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