Как в Крыму: в День России горожане оккупировали пляжи Владивостока

Июнь продолжает удивлять жителей Владивостока. Привычные туманы все чаще сменяются настоящими летними деньками, одним из таких получился и День России, так что 12 июня все массово двинули на отдых.

Да и предыдущий день был не менее летним. А ведь недавно на четверг и пятницу синоптики объявляли штормовое предупреждение. Местные шутят – идеальный шторм!

Заполненный пляж в бухте ПарисФото: Сергей БАЛАНОВ

Купаются пока только самые мотивированныеФото: Сергей БАЛАНОВ

Многие боятся прохладной водыФото: Сергей БАЛАНОВ

Конец сокращенной рабочей недели жители Владивостока решили отметить на пляжах. Там просто яблоку не где было упасть. Купаться, конечно, еще рано, на это отваживаются лишь отдельные смельчаки. Зато в огромном почете прогулки на сапах. Сегодня это едва ли не главное, что берут с собой на море.

Кажется, на море без сапа уже и нельзяФото: Сергей БАЛАНОВ

Сап становится главным развлечением на пляжеФото: Сергей БАЛАНОВ

Кто-то выгуливает собак на берегу...Фото: Сергей БАЛАНОВ

... а кто-то в мореФото: Сергей БАЛАНОВ

Вернулись и пробки в сторону популярных пляжей и обратно. Например, из-за огромного количества отдыхающих ближе к вечеру сложно было выехать с Русского острова. Но ради долгожданного летнего моря горожане согласны терпеть и это. Многие пытаются вспомнить, когда в последний раз был такой теплый июнь. По ощущениям – лет десять назад. Синоптики чуть позже нам скажут точнее, но все же вспомните, как часто в последние годы вы успевали к июню убирать в шкаф подальше теплые вещи.

Пробка с Русского острова. На топливе в ней действительно трудно сэкономитьФото: Сергей БАЛАНОВ

Бухта ПарисФото: Сергей БАЛАНОВ

Владивостокцы отправились к морюФото: Сергей БАЛАНОВ

Расстраивает статистика по коронавирусу – 12 июня сразу плюс 93 заболевших. Да, прогулки на свежем воздухе разрешены, с определенными ограничениями и соблюдением масочного режима. Но на пляжах людей в масках, по понятным причинам, не увидеть. Если только для ныряния. А при таком количестве людей и «социальную дистанцию» в полтора метра соблюдать все труднее. Впереди еще два дня выходных, и судя по прогнозу – лето продолжается. Так что берегите себя и постарайтесь не заболеть.

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