В первую очередь медики – в Приморье будут тестировать на антитела к коронавирусу врачей из «горячих точек»

В Приморском крае стартовала поставка тестов на ИФА (иммуноферментный анализ), который выявит наличие антител к коронавирусу. Это значит, что новый вид тестирования поможет не только выяснить, есть ли в организме Covid-19, но и иммунитет к нему. Как ни странно, первыми в регионе, на ком испробуют этот метод тестирования, будут врачи. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения. Речь, разумеется, о тех медиках, которые трудятся на передовой.

- В первую очередь, тесты предназначены для медицинских работников, так как они находятся в группе риска, непосредственно контактируют с больными, – рассказывает Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края.

В пресс-службе регионального правительства отмечают, что исследование методом ИФА – один из способов диагностики. Его особенность в том, что в результате тестирования можно спрогнозировать развитие эпидемии и выяснить состояние иммунного статуса края.

- Тесты медучреждения закупают самостоятельно. Некоторые уже их получили, у кого-то поставка случится в ближайшие дни, – сообщили в минздраве Приморья.

Важно отметить, что протестируют на антитела к коронавирусу не только врачей и медсестер, которые лечат зараженных и работают с «подозрительными», но и медперсонал скорой помощи, а также водителей бригад, которые госпитализируют больных.

Власти сообщают, что все необходимое оборудование для проведения ИФА-диагностики в регионе имеется. Исследования будут проводить в 10 медучреждениях края: во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.

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