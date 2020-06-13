Статистика удручает: за 2 дня число зараженных коронавирусом в Приморье увеличилось почти на две сотни

178 – такое количество новых случаев заражения зарегистрировали в регионе за последние два дня. 12 и 13 июня стали для Приморья рекордными в плане выявления больных: в День России диагноз Covid-19 подтвердился у 93 человек, а на следующий день – еще у 85. Статистические данные были обнародованы на очередном заседании оперативного штаба. Так, в Приморье с начала эпидемии коронавирусной инфекции заразились 2787 приморцев. Специалисты даже назвали причину такого резкого прироста.

- Это связано, в том числе, с активностью людей на улицах, посещением побережий, – уточнила Татьяна Детковская, руководитель территориального управления Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы правительства, сейчас в медучреждениях края лечение проходят больше тысячи человек, 33 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Выходные омрачились еще одним летальным исходом от коронавируса. От заражения скончался 65-летний мужчина.

- Заболевание протекало в очень тяжелой форме. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, своевременно оказывали необходимую медицинскую помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, справиться с инфекцией не удалось, - сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии 26 человек не справились с инфекцией. Вместе с тем, за последние сутки вылечились от заболевания 48 человек. По общим данным, из госпиталей выписали 1662 пациентов.

Власти напоминают, что на территории Приморского края продолжает действовать режим повышенной готовности. Носить маски и соблюдать социальную дистанцию по-прежнему необходимо.

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