Роженица скрыла, что была в контакте с зараженным - диагноз у нее подтвердился уже в перинатальном центре Владивостока

Тревожное сообщение сперва появилось в сети. В нем говорилось о том, что в перинатальном центре Владивостока случилось ЧП. Роженица, которая поступила в учреждение, скрыла тот факт, что находилась в контакте с зараженным коронавирусом. В итоге у беременной женщины вскоре подтвердился диагноз Covid-19. «Комсомолка» обратилась за разъяснениями в сам центр. Оказалось, что такие обстоятельства имели место быть.

Как сообщила главный акушер-гинеколог Приморья, главный врач Перинатального центра Татьяна Курлеева, в центр была доставлена пациентка из родильного дома №3, которая скрыла факт нахождения в контакте с человеком, у которого подтвержден ковид-статус. Ранее она не соблюдала рекомендованную изоляцию. Сама же информация о ее диагнозе стала известна уже тогда, когда беременная находилась в перинатальном центре.

Разумеется, тотчас в учреждении провели все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. В числе изолированных оказались еще одна пациентка и женщина, которая контактировала с роженицей.

Стоит отметить, что сам перинатальный центр закрываться не намерен, работает в штатном режиме – прием и выписка проводятся и сейчас.

В министерстве же здравоохранения региона отметили, что проводится внутренняя служебная проверка по факту произошедшего.

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