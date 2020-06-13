Объявлено предупреждение: мощный тайфун несет в Приморье грозовые ливни

Синоптики предупреждали, что такая аномальная для июня жаркая погода в Приморью просто так не сойдет. 10 июня тропическая депрессия образовалась в Тихом океане. Он уже преодолел Филиппинские острова и направился на северо-запад. Скорость тайфуна – 30 метров в секунду. По данным синоптиков портала Примпогода, вихрь приблизится к Приморью уже в воскресенье, 14 июня. Это станет заметно уже во второй половине дня. Ожидаются грозовые ливни и порывистые ветра.

- Местами начнутся дожди и в ночь на понедельник распространятся на большую территорию края. В отдельных районах пройдут грозовые ливни со шквалистым усилением ветра, местами возможен град, - сообщают на портале Примпогода. -Ночная температура существенно не изменится, а дневная из-за дождей понизится.

Вместе с тем, народный синоптик сообщает о том, что эта самая тропическая депрессия вскоре получит статус мощного тропического шторма. Атмосферный фронт принесет в регион ливни – до 50 миллиметров за 3 часа. Запасов влаги у циклона достаточно, поэтому в Приморье объявлено предупреждение №1.

- 14 июня тропический шторм обрушится на побережье Китая, немного южнее Гонгкога. При выходе на побережье скорость ветра может достигать 30 м/с, местами пройдут тропические ливни с количеством осадков до 50-70 мм за 3-6 часов, - говорится на сайте Маглипогода.

По данным синоптиков, после прохождения тропического шторма, в Приморье потеплеет, но ненадолго. Через некоторое время циклон сделает петлю и вернется обратно. Поэтому погода на следующей неделе будет крайне нестабильной.

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