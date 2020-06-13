2020-06-13T17:13:12+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 14 июня 2020: бьем рекорды по заражению и ждем снятия режима

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 14 июня 2020: резкий прирост числа заболевших связывают с открытием пляжного сезона
Кристина ГРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 14 июня 2020 года, самые важные событияПоследние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 14 июня 2020 года, самые важные событияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 14 июня 2020 года, самые важные события. В Приморье с начала эпидемии коронавируса зарегистрировали 2787 случаев заражения. По данным оперативного штаба, только за два дня число пациентов с подтвержденным диагнозом на Covid-19 увеличилось почти на две сотни.

В День России тестирование показало наличие вируса у 93 человек, 13 июня – у 85, в итоге за два дня +178 пациентов. Сейчас лечение в госпиталях региона проходят больше тысячи приморцев, 33 из которых – в тяжелом состоянии. Всего в крае от коронавируса скончались 26 человек, а выздоровели 1662 человека.

Как отмечают специалисты, резкий прирост зараженных за праздничные выходные дни связан с открытием пляжного сезона.

- Это связано, в том числе, с активностью людей на улицах, посещением побережий, – сказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

В оперштабе рассказали и о смертельном случае, который пришелся на эти дни. Мужчине было 65 лет.

- Заболевание протекало в очень тяжелой форме. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, своевременно оказывали необходимую медицинскую помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, справиться с инфекцией не удалось, – уточнили в оперштабе.

В пресс-службе правительства Приморского края напоминают, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, который предполагает ношение масок в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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