2020-06-14T07:22:21+03:00
Общество

Число растет: за праздничные выходные в Приморье выявлены почти 300 зараженных

На сегодняшний день число больных Covid-19 в регионе составляет 2886 человек
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На данный момент в Приморье 2886 человек заболели коронавирусом с начала эпидемииНа данный момент в Приморье 2886 человек заболели коронавирусом с начала эпидемииФото: Алексей БУЛАТОВ
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За праздничные выходные число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае начало стремительно расти. Если раньше количество выявленных случаев варьировалось в районе 50 человек за сутки, то теперь эта цифра выросла почти в два раза.

Так, например, в День России, 12 июня, диагноз Covid-19 подтвердился у 93 человек, на следующий день – еще у 85. Сегодня, 14 июня, количество заболевших увеличилось на 99 человек. Стоит отметить, что на данный момент это самое большое число заболевших в Приморском крае за сутки. Количество же выздоровевших напротив снизилось в среднем до 20 человек. На сегодняшний день за последние 24 часа были выписаны 22 приморца.

Всего с начала эпидемии Covid-19 заразились 2 886 человек. Побороть болезнь смогли 1 684 жителя Приморья.

Отмечается, что причиной значительного прироста является активность людей. Граждане стали чаще бывать на улице, в общественных местах, на побережье.

Как заявил глава региона, в Приморском крае будут и дальше соблюдаться все санитарные нормы.

«Работа в этом направлении будет усилена. И в последующем соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, станет непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания. Чтобы нам не пришлось вернуться к такой ситуации, когда целый населенный пункт может быть закрыт на карантин», – подчеркнул ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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