Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 15 июня 2020: почти 100 заболевших и тишина про отмену режима

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 15 июня 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировали 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала эпидемии составляет 2 886.

Выздоровели 22 пациента, всего победили коронавирус 1 684 приморца. Погибли от вируса 26 пациентов.

Продолжается массовое обследование. За сутки обследовано 2293 человека, проведено 2453 лабораторных исследования на COVID-19.

Более того, в Приморье начинается массовое тестирование на наличие антител к коронавирусу. Одними из первых тестирование пройдут медицинские работники, которые трудятся на передовой. Исследования будут проводить лаборатории 10 медицинских учреждений края – во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.

Что с режимом?

Еще в конце мая губернатор продлил режим повышенной готовности в Приморье, а равно и режим самоизоляции, до 15 июня. До этой же даты действует и пропускной режим в Находке и на въезде в Хасанский район, например. Продлят или отменят ограничения?

Похоже, что ответ на этот вопрос прозвучит уже только 15 июня, заранее никто ничего не объявил.

В пользу продления режима говорит статистика, которая на прошедших длинных выходных внезапно ухудшилась. Если на прошлой неделе ежедневно отмечалось 50-60 заболевших, то на выходных – около сотни в день.

В любом случае, в Приморье продолжает действовать масочный режим и правило «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

- Работа в этом направлении будет усилена. И в последующем соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, станет непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания. Чтобы нам не пришлось вернуться к такой ситуации, когда целый населенный пункт может быть закрыт на карантин, – подчеркнул ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Дальний Восток

Согласно сайту «Спокоронавирус», Приморье, как и большинство регионов Дальнего Востока, находится на первом этапе выхода из самоизоляции. Хуже дела обстоят только в Амурской области и в ЕАО. А вот в Сахалинской области уже третий этап.

Приморье - на первом этапе. Источник: сайт СтопкоронавирусФото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье уже разрешены:

- занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров,

- прогулки на улице с членами семьи,

- работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа,

- работа ряда предприятий сферы услуг, например, парикмахерских.

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