2020-06-15T03:56:10+03:00
Общество

Режим повышенной готовности в Приморье продлили до 30 июня

Решение принято на заседании оперативного штаба
Константин МИХАЙЛОВ
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Принято решение о продлении режимы повышенной в Приморье до 30 июняПринято решение о продлении режимы повышенной в Приморье до 30 июняФото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Режим повышенной готовности в Приморье продляют до 30 июня. Такое решение принято на заседании оперативного штаба под председательством губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 15 июня. Эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

За минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у 91 жителя региона. Общее число заболевших с начала эпидемии – 2 977 человек, темп прироста заболеваемости COVID-19 составил 3,2.

- Исходя из складывающейся ситуации считаем необходимым продлить режим повышенной готовности до 30 июня, сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, оставить режим удаленной работы, – доложила руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.

Губернатор Олег Кожемяко поручил профильным ведомствам подготовить соответствующее постановление.

- Мы видим, что идет прирост, особенно по Владивостоку и Находке. В этой связи продолжается работа административных комиссий по выявлению нарушений санитарных требований. Следует предпринять все меры, чтобы не было новых вспышек заболевания, – заявил Кожемяко.

Выздоровели за сутки 36 человек. Всего в крае успешно прошли лечение от COVID-19 – 1 720 приморцев. Число летальных исходов – 26.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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