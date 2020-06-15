2020-06-15T07:45:24+03:00
Общество

Парад Победы во Владивостоке 2020 года: состоится ли марш, если режим и ограничения из-за коронавируса продлены

Выясняем, повлияло ли продление режима повышенной готовности на проведение парада
Кристина ГРИН
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Парад Победы 2020 во ВладивостокеПарад Победы 2020 во ВладивостокеФото: Вадим ПОПОВ
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На календаре – середина июня, а это значит, что до самого ожидаемого события этого месяца осталось всего ничего. Речь, разумеется, о Параде Победы, который в этом году был перенесен из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В апреле военнослужащие были вынуждены прекратить запланированные репетиции парада после того, как Владимир Путин выступил на прямой линии. Тогда и стало известно, что юбилейное празднование состоится не 9 мая, как это было десятки лет, а 24 июня.

В связи с чем пришлось изменить график репетиций и ввести некоторые необходимые меры. Сейчас все участники военной демонстрации готовятся к маршу и показу военной техники в медицинских масках, и соблюдая все необходимые меры предосторожности. Но вот спустя еще время под вопросом стал и Парад Победы 24 июня. А связано это с тем, что в понедельник, 15 июня, Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, сообщил о продлении режима повышенной готовности. Причина – резкий прирост числа зараженных за минувшие выходные дни. Как оказалось, на этот раз режим военным не помешает.

- Парад пройдет, как и было запланировано, 24 июня. Все репетиции и само торжественное событие будут проведены с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту. – Парад состоится во Владивостоке и Уссурийске.

В этом году участники Парада Победы будут в масках. О том, разрешено ли горожанам стать зрителями торжества, пока не сообщается. В любом случае, о соблюдении социальной дистанции и ношении масок не стоит забывать никому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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