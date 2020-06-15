2020-06-15T13:35:19+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 16 июня 2020: счет пошел на тысячи, продление режима и чистые от COVID территории

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 16 июня 2020. Количество заболевших в крае продолжает расти. Оперштаб рассказал о районах, незатронутых болезнью
Милана СОКОЛ
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Число больных в Приморье продолжает растиЧисло больных в Приморье продолжает растиФото: Милана СОКОЛ
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 16 июня 2020 года, самые важные события. Счет зараженных новой опасной инфекцией в крае вот-вот перешагнет рубеж 3000. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в минувшие сутки заболевание подтвердилось еще у 91 человека. Общее число больных с начала эпидемии достигло 2997 приморцев.

Из-за высоких показателей заболеваемости, в Приморье до 30 июня решено продлить режим повышенной готовности.

К числу выздоровевших за сутки прибавилось 36 человек, всего в крае выздоровели 1720 местных жителей. 26 приморцев не смогли справиться с болезнью.

Ограничения не снимаем

Только за выходные в Приморском крае выявлено около 300 новых случаев COVID-19. Масштабный прирост больных и динамика распространения инфекции, стали причиной продления ограничений, введенных еще в середине марта. Режим повышенной готовности в лучшем случаем теперь будет снят после 30 июня, в худшем – снова продлен.

– Исходя из складывающейся ситуации считаем необходимым продлить режим повышенной готовности до конца месяца, сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, оставить режим удаленной работы – отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.

«Заповедные территории»

На заседании оперативного штаба под председательством Губернатора края Олега Кожемяко специалисты представили обновленную карту по распространению заболеваемости в Приморье. Лидерами по-прежнему остаются Владивосток и Находка. Также озвучены территории края, которые не затронула эпидемия.

Чистыми от заболевания пока остались Чугуевка, Ольга и Фокино.

Карта распространения заболевания в Приморье Фото: primorsky.ru

Карта распространения заболевания в ПриморьеФото: primorsky.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 16 июня 2020: счет пошел на тысячи, продление режима и чистые от COVID территории
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