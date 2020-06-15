Пожар площадью 750 гектаров подошел к селу Эссо на Камчатке

На Камчатке новое ЧП – огромный лесной пожар угрожает селу Эссо в Быстринском районе. Возгорание заметили еще 10 июня, тогда его площадь составляла всего три гектара - на сопке в нескольких километрах от села горел валежник. Сотрудники Лесоохраны сразу приступили к тушению, однако работать в труднодоступной местности на большой крутизне склона было непросто, усугубила ситуацию сухая безветренная погода. В итоге пожар разросся площадью в 750 гектаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784974" frameborder="0"></iframe> На Камчатке спасатели тушат пожар площадью 750 гектаров вблизи крупного села.

Для защиты села Эссо от пожара спасатели проложили минерализованную полосу длиной 30 километров и шириной 10 метров. Организованно непрерывное патрулирование села. На месте работают более 50 человек - сотрудники Лесоохраны, дежурный караул местной пожарной части и добровольцы. Пожар тушат два вертолета с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны. К месту пожара организована бесперебойная подача воды.

- В настоящий момент огонь уходит в противоположную сторону от населённого пункта, дым в селе не наблюдается, запах гари не чувствуется. Однако при изменении направления ветра ситуация может измениться, - предупредил заместитель начальника ГУ МЧС по Камчатскому краю Василий Кухтинов.

Гарь и дым - реальная опасность для местных жителей. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Если это случится, то местному населению рекомендуют избегать утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в рассветное время - в эти часы концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает самых высоких значений.

При повышенной концентрации дыма в воздухе нужно обильное питье, кисломолочные продукты, соки, кислородные коктейли. Напротив, алкоголь и газированные напитки только усугубляют проблему.

Также спасатели рекомендуют принимать поливитамины, проводить ежедневные влажные уборки, принимать душ так часто, как это возможно. Максимально часто рекомендуется промывать нос и горло, чтобы снизить риск развития заболеваний органов дыхания.

В крайнем случае жителям села придется использовать ватно-марлевые повязки и респираторы. Окна и двери помещения стоит изолировать влажной тканью, чтобы защитить помещения от уличного смога. При приступах слабости, головокружения, кашля, бессонницы - немедленно обратиться к врачу. Или набрать «101», «112» - со всех операторов сотовой связи звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.

Спасатели проложили минерализованную полосу длиной 30 километров для защиты села. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура проводит проверку по факту разлива мазута на Камчатке

На месте уже ведутся работы по очистке береговой линии (подробнее..)

Опубликован список пропавших без вести при крушении катера на Камчатке

Сейчас спасатели занимаются поисками мужчин (подробнее..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14