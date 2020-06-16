2020-06-16T01:08:51+03:00
Общество

Папа года: пока житель Приморья пил на рыбалке, 4-летний сын и дочь едва не погибли под колесами поезда

Машинист состава, к счастью, вовремя заметил людей и совершил экстренное торможение
Кристина ГРИН
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Несовершеннолетние, которые чудом спаслись, спрятались под деревьями и просидели там около двух часов.Несовершеннолетние, которые чудом спаслись, спрятались под деревьями и просидели там около двух часов.Фото: УТ МВД России по ДФО
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ЧП едва не случилось на железной дороге. Там машинист грузового поезда, проезжая станцию Сибирцево, заметил перед составом двух маленьких детей. Они переходили дорогу в неустановленном месте. Сигнал о приближающейся опасности ни к каким действиям их не побудил.

К счастью, мужчина вовремя среагировал – тотчас применил экстренное торможение и спас детей от неминуемой гибели. Информация о произошедшем поступила в отделение полиции – на место прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Им удалось выяснить, что девочке – 7 лет, а ее младшему брату – 4 года, вместе они живут в пристанционном поселке. После того, как они едва не погибли, несовершеннолетние спрятались под деревьями и просидели там около двух часов.

- В ходе установления обстоятельств, при которых дети оказались в опасной зоне железнодорожной инфраструктуры без сопровождения взрослых и надзора со стороны родителей, сотрудники транспортной полиции выяснили, что отец детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ребят с собой на рыбалку на местное озеро, - рассказывают в пресс-службы УТ МВД России по ДФО. - На водоеме, расположенном на противоположной стороне станции, мужчина уснул, и дети самостоятельно отправились домой через станционные пути.

В итоге инспекторы осмотрели дом, в котором живут дети. Оказалось, что условия там, мягко говоря, антисанитарные. Позже выяснилось и то, что примерной семью назвать их нельзя. Отличился здесь не только папа, но и мама.

- 36-летняя мать девочки и ее брата состоит на учете в органах системы профилактики Черниговского района, как лицо, ненадлежащим образом относящееся к воспитанию своих детей, которых у нее семеро. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП Российской Федерации, - добавили в транспортной полиции.

В итоге в отношении женщины был составлен очередной административный протокол. А саму информацию о семье уже направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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