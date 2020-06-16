На Нейбута возобновилась вырубка краснокнижного леса

В лесу на улице Нейбута во Владивостоке снова стычка строителей с местными жителями. Ради строительства микрорайона «Южный» на семь домов здесь планируют вырубить почти 4 тысячи деревьев. Вырубка началась в первых числах июня, но тогда местные жители смогли ее остановит и инициировать проверку Росприроднадзора – на территории нашли краснокнижные деревья. Но за две недели рабочие возвели здесь высокий забор, и сегодня, 16 июня, продолжили вырубку.

Жителям пришлось буквально прорываться на спорный участок.

- Входа нет, они наглухо все закрыли.

Когда защитники леса все-таки смогли попасть на спорный участок, там их встретили молодые люди с бензопилами. На место вывали полицию, Росприроднадзор и журналистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/785115" frameborder="0"></iframe> Война за лес на Нейбута.

Чтобы понять, что происходит на Нейбута, давайте немного отмотаем назад. Застройщик ООО «ДВ Констракшен» получил разрешение на строительство от администрации города еще в июне 2018 года. Но никаких публичных слушаний не было, фактически о будущей стройке местные жители узнали только весной этого года, когда на месте появился забор - сначала обычная сетка.

Застройщик хочет на площади в 2,5 гектара построить два 25-этажных жилых дома, два 18-этажных и три 14-этажных. Разрешение выдано до 2022 года. Разрешение на вырубку деревьев тоже успели получить. Всего разрешили уничтожить 3752 дерева, 367 кустарников и 17 тысяч квадратных метров травяного покрова.

Тут надо уточнить, что для местных жителей этот лес значит действительно много. Да, здесь можно наткнуться на свалки мусора, да, здесь выгуливают собак и не убирают за ними. Но буквально за несколько дней до вырубки одна местная жительница устроила мне экскурсию по этому лесу, продемонстрировав, с какой любовью она к нему относится. Показала и те самые краснокнижные диморфанты, причем взрослых деревьев уже не найти, есть только старые пеньки. Видимо кто-то заблаговременно «почистил» лес от неудобных растений. Но возле пеньков уже выросли молодые деревца.

Но вернемся к строителям. В начале июня они взялись за пилы и вырубили больше трети участка. 3 июня продолжить им не дали – жители соседних жомов по Нейбута, 81, 81а, и других быстро сорганизовались и вышли на настоящий митинг. На место вызвали сотрудников Росприроднадзора и те нашли краснокнижные диморфанты. Вырубку остановили до выяснения обстоятельств.

Тот самый уцелевший на участке краснокнижный диморфантФото: Сергей БАЛАНОВ

Однако жители радовались победе недолго. Вот официальный ответ от управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока:

«Проверка, которая прошла 3 июня с участием специалистов Росприроднадзора, по факту вырубки деревьев на участке под строительство на улице Нейбута, нарушений со стороны застройщика не выявила. На месте специалисты выявили два краснокнижных молодых дерева с диаметром ствола в 2 см, их вырубка не затронула».

Вот только местные жители прошли по следам чиновников и насчитали более 100 (!) краснокнижных растений. Некоторые из них совсем маленькие, но есть и экземпляры побольше. Кроме того на месте вырубки – под срубленными деревьями – жители нашли и срубленные диморфанты. А это уже серьезно. Жители ждали справедливого расследования. А вместо этого стали замечать, как на участке по ночам кто-то выкапывает те самые молодые заповедные растения – следы лопат обнаружили на утро и сняли на видео. Некоторые энтузиасты организовали ночное дежурство на участке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/785120" frameborder="0"></iframe> Кто-то выкапал растения на Нейбута перед вырубкой.

Как же вообще выдали разрешения на вырубку, если там есть краснокнижные растения? В мэрии объяснили, что в 2018 году, перед тем как выдать разрешение на строительство, была сделана подеревная съемка. Специалист управления природопользования выезжал на место, обследовал территорию и сделал вывод: объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края, на данном земельном участке не обнаружены. Вот только результаты подеревной съемки действительны в течение трех лет. Поэтому когда застройщик получал порубочные талоны в 2020 году, законных оснований для отказа в выдаче разрешения на вырубку у чиновников не было. Несмотря на то, что по факту молодые деревья вида калапанакс, которые уже выросли до существенных размеров (диаметром ствола около 2 см), здесь есть, просто два года назад их могли «просто не заметить».

Активисты зафиксировали на видео срубленные диморфанты. Но опасаются, что кто-то может замести следыФото: Сергей БАЛАНОВ

Что будет дальше? Ситуация для жителей сложная. Во-первых, наличие краснокнижных деревьев на участке не может стать непреодолимым препятствием. Рубить их можно, просто разрешение на это дает не мэрия, а Росприроднадзор. Взамен нужно будет высадить по два таких же дерева за каждое срубленное.

Что касается строительства, то многие видят тут перспективу. По генплану значительная часть леса на Нейбута отдается под застройку. Кроме того, тут планируют строить дорогу с выходом на трассу Седанка – Патрокл. Под нее тоже придется рубить деревья.

- Строительство жилья - очень актуальный для города вопрос, - комментируют в мэрии. - На этом участке планируется строительство нового микрорайона, выдано разрешение на строительство семи многоквартирных блок-секций жилого комплекса, с учетом всех норм благоустройства и процента зеленых насаждений. Кроме того, по проекту планировки территории здесь предусмотрено возведение объектов социальной инфрастктуры - школ, детских садов, поликлиник.

Вырублено уже больше гектара лесаФото: Сергей БАЛАНОВ

Можно понять и застройщика: все разрешения получены, есть проект, который сулит большую выручку.

- А что, когда строили дома на Нейбута, лес не вырубали? – спрашивает представитель застройщика.

Вырубали. Но тогда много чего делали, не задумываясь о будущем, о здоровье горожан, о сохранении окружающей среды. Жители Нейбута не намерены сдаваться. Они собирают деньги на адвоката, печатают листовки к согражданам с призывом объединиться, собирают подписи на рынке и у проезжающих мимо стройки машин – многие охотно останавливаются и оставляют автографы в поддержку. Также люди пишут письма чиновникам – губернатору, полпреду, пишут им в соцсети. Пока получают только отписки и тот самый ответ мэрии, который мы приводили выше, но верят, что проблему все-таки донесут до губернатора.

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