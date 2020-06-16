Великая сила интернета: берег, усыпанный моллюсками во Владивостоке, очистили в короткие сроки

Берег бухты Воевода, усыпанный тоннами морепродуктов, вызвал негодование жителей Владивостока, когда видео появилось в сети. Садки с гребешками и мидиями оказались раскиданы на песке и развешаны на деревьях поблизости. Однако уже спустя сутки побережье предстало практически в первозданном виде, ни гниющих моллюсков, ни снастей, ни смрада.

Возможно, ситуация осталась бы незамеченной, ведь подъездные пути к этому пляжу в бухте Воевода довольно плохие и посторонние гости здесь бывают крайне редко. Однако, общественный резонанс и вмешательство природоохранной прокуратуры – сделали свое дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784901" frameborder="0"></iframe> Морские деликатесы на берегу одной из бухт Владивостока.Видео: lifedv

По предварительной информации, улов принадлежит одной из фирм, занимающейся выращиванием и продажей морепродуктов. Всего их на Русском – три. Как уверяют местные жители, две ведут работу вполне аккуратно и на законных основаниях, а вот третья – с нарушениями. Берег то и дело оказывается засыпан отходами, утилизация которых происходит с задержкой. При этом местные уверяют, что мусор сжигают прямо на берегу или попросту выкидывают в море. Горожане предполагают, что сейчас тоже все концы канули в воду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/785117" frameborder="0"></iframe> Берег бухты Воевода оперативно почистили.Видео: Денис Ясинков

По информации, VL.ru, несколько дней назад моллюски оказались на берегу из-за порчи каната, на который крепятся ловушки. Садки вытащили из воды, отпустив уцелевшие мидии и гребешок. Однако местные жители уверяют, что морепродукты лежали на берегу задолго до предполагаемого ЧП.

– Это дикий пляж. Туристов здесь практически не бывает. Подъездов и нормальных дорог к нему нет. Поэтому так долго все это было незамеченно. Так то, оно с зимы все валялось. Предполагаю, что не успели притопить садки. Как всегда дефицит людей и рабочей силы. Все перемерзло и моллюски погибли. По идее нужно все утилизировать было, а они просто выбросили на берег до лучших времен. А тут еще ситуация с коронавирусом, рабочих толком нет. В итоге так и осталось лежать, пока не засняли на видео, – поделился соображениями один из жителей острова.

С мнением мужчины согласились и другие горожане.

– Хочу обратить внимание всех, кто приезжает в бухту Воевода отдохнуть и покушать морепродуктов, а особенно природоохранную прокуратуру, вместе с экологами на то, что там бытовой мусор не вывозится, а сжигается на месте. У них там свой местный маленький «горностай». Морепродукты сгниют или засохнут, а пластик отравляет все. Но их, похоже, никто не проверяет, – высказала свое мнение еще одна жительница города.

Отметим, в бухте Воевода есть база отдыха, где можно не только провести время с пользой, но и полакомиться морепродуктами, разведением которых занимаются специалисты. Получить оперативный комментарий от сотрудников компании и узнать, принадлежит ли улов им, на момент публикации не удалось.

Теперь во всех подробностях предстоит разобраться природоохранной прокуратуре Владивостока. Прокурор планировал выехать на месте ЧП в ближайшие дни, однако перед проверкой берег успели очистить.

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