2020-06-16T11:53:41+03:00
Общество

Певица из Владивостока разделась для поклонников до нижнего белья

Ляля Алексакова устроила откровенную фотосессию на полуострове Гамова [фото]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Певица из Владивостока разделась до нижнего белья и покорила поклонников. Фото: Андрей Михайлов \ РИА VladNews.Певица из Владивостока разделась до нижнего белья и покорила поклонников. Фото: Андрей Михайлов \ РИА VladNews.
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Певица из Владивостока Ляля Алексакова порадовала своих фанатов, устроив откровенную фотосессию в нижнем белье.

Певица разделась до ярко-красного нижнего белья, чем впечатлила своих поклонников. Фото: Андрей Михайлов

Певица разделась до ярко-красного нижнего белья, чем впечатлила своих поклонников. Фото: Андрей Михайлов

Ляля Алексакова устроила откровенную фотосессию во время съемок на полуострове Гамова. Фото: Андрей Михайлов

Ляля Алексакова устроила откровенную фотосессию во время съемок на полуострове Гамова. Фото: Андрей Михайлов

Съемка проходила на полуострове Гамова, где Ляля находилась вместе со съемочной группой. Вместо удобств фотостудии был выбран антураж кемпинга, расположенного на полуострове, а сама певица разделась до ярко-красного нижнего белья, чем впечатлила своих поклонников.

Сама певица рассказывает, что просто не смогла удержаться от фотосессии. Фото: Андрей Михайлов

Сама певица рассказывает, что просто не смогла удержаться от фотосессии. Фото: Андрей Михайлов

Певица разделась до ярко-красного нижнего белья, чем впечатлила своих поклонников. Фото: Андрей Михайлов

Певица разделась до ярко-красного нижнего белья, чем впечатлила своих поклонников. Фото: Андрей Михайлов

Сама певица рассказывает, что просто не смогла удержаться от фотосессии.

- Не удержалась сфотографировалась в нижнем белье. Простите меня подписчики, если кого разочаровала. Постараюсь так больше не делать, - прокомментировала фотосессию Ляля Алексакова.

Ляля Алексакова устроила откровенную фотосессию во время съемок на полуострове Гамова. Фото: Андрей Михайлов

Ляля Алексакова устроила откровенную фотосессию во время съемок на полуострове Гамова. Фото: Андрей Михайлов

Стоит отметить, что совсем скоро у певицы выйдет долгожданный клип на песню "Из Владивостока", работа над которым началась еще в сентябре 2019 года. Ляля Алексакова намерена презентовать клип 2 июля 2020 года, в День города Владивостока. Кстати, прослушать песню можно уже сейчас на платформе "Яндекс.Музыка".

Вместо удобств фотостудии был выбран антураж кемпинга. Фото: Андрей Михайлов

Вместо удобств фотостудии был выбран антураж кемпинга. Фото: Андрей Михайлов

Вместо удобств фотостудии был выбран антураж кемпинга. Фото: Андрей Михайлов

Вместо удобств фотостудии был выбран антураж кемпинга. Фото: Андрей Михайлов

Съемка проходила на полуострове Гамова. Фото: Андрей Михайлов

Съемка проходила на полуострове Гамова. Фото: Андрей Михайлов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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