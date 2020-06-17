Спорткомплекс гармонично впишут в Эгершельд

Трехэтажный спорткомплекс на Казанской, 6, вместит в себя два тренажерных зала, большой зал для общей физической подготовки, помещение для хранения и ремонта спортивного инвентаря, тир, холл-балкон для зрителей, а также душевые и комнаты для переодевания. Комплекс при школе номер 6 будет соединен с ней переходом на уровне второго этажа. Сдать объект в эксплуатацию должны до конца года.

Месяц назад мэр Владивостока Олег Гуменюк уже посещал стройку, посетил ее еще раз и заметил, что за последний месяц на объекте произошли видимые изменения. Строительство первого этажа полностью завершено – подрядчик возвел наружные стены и внутренние перегородки. Сейчас рабочие заняты вторым этажом.

Глава города потребовал не сбавлять темпов строительства. Фото: Евгений Кулешов

Глава города отметил, что сейчас важно не сбавлять темп, чтобы сдать зал в срок. Также обратил внимание и на благоустройство внешней территории.

- Благоустройство должно быть комплексным, а объект нужно гармонично встроить в окружающее пространство. Чтобы после того, как вы ушли с объекта, у жителей не возникло ощущения оторванности. Высадите деревья, заасфальтируйте дорожки, если это будет необходимо, - распорядился Олег Гуменюк.

Специалистам мэрии глава поручил вести строгий контроль за строительством.