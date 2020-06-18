И котики, и бегемотики, и дерево счастья

Первой свое место в сквере на Гайдамаке, неподалеку от братской могилы моряков Тихоокеанского флота, заняла большая зеленая каска с гвоздикой. Как часто бывает со всеми нововведениями, горожане сначала приняли настороженно, некоторые даже критиковали. Но наступили теплые летние дни, и вот уже возле фигуры с удовольствием фотографируются жители и гости города.

Вдруг следом появляются бегемотики в Центральном сквере. Три фигурки выныривают прямо из клумбы. И снова улыбки прохожих, фото на память, радостные лица детей, особенно возле фигурки того бегемота, который «застыл» в момент сладкого зевка.

Критика поутихла, разве что кто-то раздраженно бросил, что животные «не наши». Как тут же на Луговой появились и наши – морские котики, играющие в мяч! И уже стало ясно, что в этом году город украшают по-настоящему с творческим подходом. В этот юбилейный год 160-летия Владивостока в разных районах города появляются не только благоухающие клумбы с яркими цветами, деревья и кустарники. Изюминкой новой концепции озеленения, разработанной по инициативе главы Владивостока Олега Гуменюка, стали топиарные фигуры.

Квест по городу

Всего город украсят 30 таких фигур, большую часть из которых уже установили. Кроме уже перечисленных можно найти семейство оленей в Некрасовском сквере, всего здесь появилось пять топиарных фигур – взрослые олени и маленькие оленята.

Но не только фигуры животных выбрали для благоустройства Владивостока. В сквере Юнг на улице Бестужева, к примеру, установили прогуливающуюся пару. Джентльмен с тростью сопровождает свою спутницу – даму с зонтом.

Нет слова ближе и роднее, чем «мама». Именно им посвятили композицию в сквере на Борисенко. Здесь можно увидеть спешащую по своим делам мамочку, в одной руке у которой – коляска с малышом, а другую крепко сжимает дочь. Девочка с собой несет плюшевого мишку, а на голове у нее повязан огромный бант.

Еще одна топиарная фигура появилась в сквере Городов-побратимов. Дерево счастья – так назвали композицию в виде переплетенных между собой стволов растения, словно сошедшего со страниц сказки.

Евгений Кулешов

То ли еще будет

Следующими станут фигуры лошади и жеребенка, которых на днях установят на разделительной полосе в районе проспекта 100-летия Владивостока, на участке между остановками «Магнитогорская» и «Фабрика Заря».

- Традиционно район Второй Речки считался одним из самых зеленых районов города. Кроме того, в начале ХХ века неподалеку располагались царские конюшни, где сегодня действует уже современный конно-спортивный клуб. Поэтому фигуры лошадей выбраны для этого места неспроста, а как некий символ истории района, - отметила заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации города Ольга Цой.

Также топиарные фигуры появятся в сквере Суханова – здесь установят композицию с крольчатами, домиком хоббита, грибами и мальчиком с книгой, а в районе остановки «Молодежная» появятся топиары в виде байдарок. После этого городские озеленители приступят к благоустройству прилегающих к фигурам территорий – где-то высадят цветы и кустарники, а где-то украсят пространство мраморной крошкой.

Все топиарные фигуры сделаны из искусственного газона. Такому материалу не страшны мороз и солнечный цвет, требуется минимальный уход, поэтому фигуры долгие годы будут сохранять свой вид. Однако специалисты убедительно просят горожан бережно относиться к топиарным фигурам, чтобы любоваться ими можно было как можно дольше. Это не качели, они не предназначены для того, чтобы на них сверху садились люди, даже дети.

Сергей Баланов

ЦИФРЫ

В 2020 году Владивосток украсят 30 топиарных фигур из искусственного газона. На клумбы и цветники в скверах и парках высадят 400 тысяч цветов. Зеленые зоны пополнят 25 тысяч деревьев и кустарников.

СКАЗАНО

Мэр Владивостока Олег Гуменюк:

Прежде всего, я хочу, чтобы жителям Владивостока было комфортно в городе работать, отдыхать и заниматься своими ежедневными заботами. Наш город очень красивый благодаря рельефу и морю, и это отмечают не только его жители, но и гости, приезжающие сюда со всего мира. Топиарные фигуры, которые уже успели порадовать многих – начало огромной работы, направленной на озеленение и благоустройство города. И когда я вижу, что возле каждой топиарной фигуры люди с удовольствием фотографируются, понимаю, сколько еще положительных эмоций будет, когда все работы завершатся и клумбы будут полностью оформлены.