Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 17 июня 2020: раскрыта загадка массового прироста зараженных

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 17 июня 2020 года, самые важные события. С начала эпидемии коронавируса в Приморье зарегистрировано 3065 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 88 человек. Как отмечает Татьяна Детковская, глава территориального управления Роспотребнадзора, темп прироста в регионе остается по-прежнему высоким – 3%.

- Лидерами по заболеваемости остаются Владивосток, Находка, Уссурийск», – уточнила главный санитарный врач края.

Напомним, что за праздничные выходные в Приморье диагноз «коронавирус» подтвердился почти у 300 человек. В том числе и из-за резкого прироста губернатор Олег Кожемяко принял решение о продлении режима повышенной готовности.

На очередном заседании оперативного штаба стало известно о том, что за 15 июня из госпиталей края выписались еще 54 пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии болезнь победили 1774 человека. К сожалению, число летальных исходов тоже увеличилось. 28 человек не смогли справиться с недугом и скончались. Специалисты рассказали о двух последних случаях.

- Два смертельных случая зарегистрированы в Находке. Это 53-летняя женщина и мужчина в возрасте 41 год. У обоих болезнь протекала в тяжелой форме и осложнилась двусторонней пневмонией, – сообщили в штабе.

Как рассказали в пресс-службе правительства, Олег Кожемяко, глава региона, поручил усилить работу по дезинфекции подъездов и общественных мест.

- Эта работа должна проводиться постоянно и не для галочки. Ситуация сложная, ее необходимо переломить, дать возможность сделать очередной шаг к послаблению режима ограничений, запустить экономику, – подчеркнул губернатор.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре раскрыли загадку такого резкого увеличения числа заболевших. Оказалось, что очаги заражения зарегистрированы среди тех, кто посещал религиозные учреждения, работу и пляжи.

ЧИТАЙТЕ ТАЖЕ

Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в Приморье

Региональный Роспотребнадзор обозначил основные факторы, влияющие на увеличение случаев инфицирования COVID-19 (подробности...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14