2020-06-17T18:17:04+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 18 июня 2020 года: впервые больше 100 зараженных за сутки

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 18 июня 2020 года. Узнайте о тестах на COVID-19, дезинфекции, студентах-медиках и открытии гостиниц
Константин МИХАЙЛОВ
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В Приморье выздоровели 1848 человекВ Приморье выздоровели 1848 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 18 июня 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Приморье выявлено 104 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 3169 жителей региона. За эти же сутки в регионе выздоровели 74 человека. Всего выздоровело 1848 приморцев.

За все время пандемии в крае умерло от COVID-19 — 29 человек.

В минувшие сутки в регионе зафиксирован еще один летальный исход. От новой коронавирусной инфекции скончался 84-летний мужчина. Сообщено, что почти неделю пациент находился в стационаре в тяжелом состоянии. Мужчина имел сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, в том числе, нарушение сердечного ритма.

Студенты медики из Приморья помогают в борьбе с коронавирусом.

По данным регионального Министерства здравоохранения, более 70 ординаторов и студентов медицинских специальностей вместе с опытными врачами оказывают пациентам медпомощь в ковидных госпиталях.

Тесты на COVID-19.

Сегодня власти края сообщили, что к 15 лабораториям, которые проводят ПЦР-диагностику на новое заболевание, скоро прибавится и лаборатория на базе Краевой станции переливания крови.

Дезинфекция в Приморье.

Министерство ГОЧС информирует, что специалистами продезинфицировано уже более 780 тысяч квадратных метров социальных объектов и мест массового скопления людей в Приморье. За последние сутки обработано около 10 тысяч квадратных метров в Яковлевском районе, Хорольском, Октябрьском округах и Дальнегорском городском округе.

Гостиницы Владивостока.

Мэрия Владивостока провела проверку 65 объектов гостиничного бизнеса. Замечания есть, но незначительные. Городские власти планируют, что гостиницы смогут возобновить работу после 30 июня, если позволит эпидемическая обстановка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 18 июня 2020 года: впервые больше 100 зараженных за сутки
Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 18 июня 2020 года. Узнайте о тестах на COVID-19, дезинфекции, студентах-медиках и открытии гостиниц
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