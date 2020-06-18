Гран-при детского вокального онлайн-конкурса отправится в Лучегорск

В Приморской филармонии подвели итоги детского вокального онлайн-конкурса, посвященного Дню славянской письменности и культуры. На конкурс поступило 168 заявок от детских вокальных коллективов и отдельных исполнителей в возрасте от 7 до 18 лет. Количество участников конкурса составило 276 человек.

Конкурс в онлайн-формате вызвал большой интерес у начинающих вокалистов. Видео присылали даже из самых отдаленных уголков Приморья. По мнению Сергея Верешкина, председателя Приморского отделения Всероссийского хорового общества, итоги конкурса говорят о большом интересе ребят к музыке и вокальному искусству:

- Уверен, что опыт этого конкурса мы сумеем трансформировать в дальнейшем в других реалиях для новых совместных проектов. Спеть с целым оркестром для нас в их возрасте было бы огромным счастьем. Я по-хорошему им в этом завидую, у нас такой возможности тогда не было.

География конкурса – Владивостокский, Артемовский, Дальнегорский, Уссурийский, Находкинский, Лесозаводский городские округа, города Спасск-Дальний и Фокино, Хорольский, Спасский и Пожарский муниципальные районы Приморского края.

- Мне кажется, что у нас в Приморье живет огромное количество талантливых детей. И те самые «самородки» рождаются именно в глубинке. Хотелось бы, чтобы наши участники, независимо от оценок, продолжали развивать свои таланты, учиться и участвовать в конкурсах, - прокомментировала председатель жюри, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный хормейстер Приморского края Елена Петухова.

Конкурс показал высокий уровень мастерства молодых исполнителей. Дипломы лауреатов и дипломантов 1, 2 и 3 степеней будут вручены 152 вокальным коллективам и исполнителям, все остальные юные артисты получат дипломы участников. Жюри были единодушны в решении присудить Гран-при юной вокалистке из Лучегорска Пожарского района Варваре Панькиной (педагог Тетеркина Марина). «Марш энтузиастов» в ее исполнении будто переносит слушателей в 30-е годы прошлого столетия.

- Это ностальгия, отсыл в прошлое, демонстрирующее дух молодых людей, тех, кто строил нашу страну, отражающее их настроение, веру в свое дело и светлое будущее. И сама песня полностью отвечает поставленным задачам нашего конкурса. Чистый, звонкий голос, звенящее сопрано – думаю, это будущая солистка филармонии, - оценила выступление девочки директор филармонии Анна Алеко.

А очередной ступенькой к блестящему творческому будущему для Варвары станет выступление на сцене Приморской краевой филармонии в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра на XXIX Международном фестивале классической музыки «Дальневосточная весна».

ДОСЛОВНО

Министр культуры и архивного дела Приморского края Максим Бурдело:

- По инициативе заместителя председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец ежегодно, 24 мая, на главных площадях и сценах городов России проходили грандиозные гала-концерты с участием сводных хоровых коллективов. Учитывая запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, мы приняли решение организовать ряд проектов, посвященных Дню славянской письменности и культуры, в том числе и детский вокальный онлайн-конкурс. Список рекомендованных к исполнению произведений был согласован Всероссийским хоровым обществом и Минкультуры РФ.