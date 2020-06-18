Журналистика без прикрас: как не промахнуться, выбирая профессию

Журналистика – это романтика путешествий, долгие разговоры, власть над умами… и для этой работы не требуется специальное образование! Достаточно лишь красиво говорить и без стеснения подбегать к людям с микрофоном.

Такой медийная профессия предстает в понимании многих. Редактор газеты и преподаватели ДВФУ в материале Анастасии Клещик развеют популярные мифы.

Чем привлекательна журналистика?

Никита Аргылов, директор Департамента коммуникации и медиа ШИГН ДВФУ:

– Романтикой… Сегодня я прилетел на родину, а завтра отправился в дальние страны. Или: сегодня я на хлебозаводе, где пекут тонны куличей, а завтра вылет МЧС на проблемный ледоход. Журналист бывает в таких краях, о которых большинство людей только мечтают или вообще не задумывается. Но есть и другая причина – это власть над умами. Люди прислушиваются к тебе, когда подыскивают место для отпуска, твои статья помогают разобраться в политических процессах, мотивируют подняться в горы… Силой убеждения можно менять общество к лучшему. Ведь не зря говорят, что журналистика – это четвертая власть.

А есть ли подводные камни?

Сергей Ланин, редактор «Комсомольской Правды»:

– Не каждая специализация связана с командировками. Расскажу про типичный день журналиста в интернет-СМИ. Наш «рабочий день» начинается рано, ведь люди, читающие новости за завтраком или по дороге на работу, не будут ждать девяти утра. Поэтому у нас есть утренний дежурный: он с семи утра наполняет ленту новостями. Днем журналист не только готовит материал, но и мониторит окружающий мир на предмет интересных событий. Иногда идеи новых материалов появляются практически из воздуха, поэтому полезно читать соцсети. К примеру, первого июня люди судачили, будет ли купальный сезон. У хорошего журналиста в голове сразу загорится лампочка, что надо написать и как можно быстрее разъясняющий материал на эту тему. Вечером - закрепление пройденного, подсчет долгов, предварительные планы на завтра.

Никита Аргылов:

– Чтобы работа приносила не только радость, но и доход, будущий журналист должен уметь дорого себя «продавать». Требуется качественное портфолио. Для этого мало пары заметок и нескольких статей. Нужно участвовать в проектах и предоставлять разноплановый материал.

Людмила Васильева, профессор ДВФУ:

– Бытует мнение, что журналист купается в лучах славы и блеске софитов. Но это не так. Задача корреспондента – освещать события, а не показывать себя.

Ольга Зотова, арт-журналист:

– Журналистика требует постоянного включения. Ты всегда в эпицентре событий, в потоке информации… Привыкнуть к этому нельзя – только принять и наслаждаться. По-настоящему медийному человеку комфортно жить в динамичном темпе.

Каким должен быть идеальный журналист?

Людмила Васильева:

– Хороший журналист мыслит системно и обладает исследовательскими способностями. Умеет вести беседу и задавать правильные вопросы, которые волнуют его аудиторию.

Сергей Ланин:

– Есть черты характера, без которых стать хорошим журналистом трудно. Я имею в виду любопытство, привычку во всем сомневаться, не верить на слово и перепроверять, рефлексировать. Врожденное чувство справедливости, эмпатия, умение слышать других людей, проникаться их проблемами.

Никита Аргылов:

– Он умеет разговаривать с незнакомыми людьми. Перешагивает через стеснение и страх, а в идеале – свободен от этих чувств. Но у каждого из нас свои особенности. Одни терпеть не могут публичные выступления, им сложно говорить, но они хороши в аналитике и восхитительно пишут. Когда я работал главным редактором журнала, у меня был сотрудник, который писал блестяще, владел редкостным слогом… Каждый «твит» – шедевр! Но с работой у него не клеилось. Приходил с интервью разочарованный: не интересно, мол, мне, человек попался скучный и говорит очевидные вещи. Проблема в том, что я как редактор направил его в неверное русло. А когда он начал работать с цифрами и большими данными… и о чудо! Он прекрасно структурирует информацию, хаос расставляет по полочкам!

Лариса Распутная, кандидат политических наук:

– Журналист любознателен и пытлив. Он должен знать если не все, то многое. Причем из разных сфер. Иногда приходится писать о том, что тебе не интересно, – и что же теперь, забрасывать работу? Да и аргументы легче приводить, когда кругозор широк.

Зачем учиться журналистике? Ведь есть кадры, пришедшие в профессию из других отраслей…

Татьяна Прудкогляд, кандидат исторических наук:

– Мы нуждаемся в профессионализации. Журналистика – это не только вдохновение. Здесь, как и в любой специальности, есть теоретическая база. Когда человек, пришедший в журналистику из другой сферы, заявляет, что корреспонденту не нужно специальное образование… он занимается подрывом. Он против того, чтобы профессия развивалась как сообщество. А ведь именно в сообществе происходит обмен опытом и развитие медиаотрасли. Для успеха журналисту мало обладать хорошим слогом. Нужно разбираться в жанрах, знать особенности медийных систем и уметь работать с информационным потоком

Каково качество журналистского образования в ДВФУ? Дадут ли здесь студентам необходимые знания?

Никита Аргылов:

– Что такое знания? Знания в классическом смысле этого слова – ресурс, который надо накапливать. В этом значении они обесценились из-за интенсивно меняющегося мира. Поэтому большая роль отводится практической ориентации студентов. Мы приглашаем к сотрудничеству преподавателей-практиков, чтобы студенты сразу учились писать, и потом их не пришлось «доучивать».

Часто студенты мыслят только в плоскости учебы. Это тянется со школьной скамьи, где была одна цель: успешно сдать ЕГЭ. И это плохо! Для успеха нужно проявлять инициативу, развивать собственные проекты, предлагать идеи. И ДВФУ поддерживает такие начинания.

ДВФУ – благоприятная среда для развития! Тут тебе и море, и современный кампус, и мероприятия интернационального уровня… В наших стенах деятельные студенты не тратят время впустую, реализуют собственные проекты. К примеру, сейчас проходит конкурс по созданию инновационных стартапов, где можно получить три млн рублей на воплощение полезного проекта. Рассматриваются биологические темы и проблема утилизации отходов. Кажется, сфера совсем не для журналистов, но… Мусор – это проблема менталитета, культурная прореха. Человека надо убедить, что так жить нельзя, и в данном случае на помощь могут прийти реализация коммуникационных кампаний в различных медийных каналах.

Кроме того, мы стараемся составлять расписание таким образом, чтобы все занятия проходили до обеда. Стараемся выявлять талантливых, деятельных студентов и предлагаем им помощь. Индивидуально работаем с теми, кто достойно себя проявил.

Реализация собственных проектов дает толчок в будущее?

Никита Аргылов:

– Если ты делаешь хороший продукт, работаешь над ошибками и видишь рост, то тебя возьмут на хорошую работу. Да, сегодня ты получаешь 20-30 тысяч, но раз тебе тесно в этих рамках, ты делаешь контент и стремишься к большему. Твои труды заметят, оценят их качество и предложат работу за 40-50 тысяч и больше.

Сергей Ланин:

– Секрет успеха прост: много и усердно работать, учиться у профессионалов, расти над собой методом проб и ошибок, не бояться экспериментировать и неси ответственность за свои действия

Прибыльна ли профессия журналиста?

Сергей Ланин:

– Ради больших денег сюда точно никто не идет, если только в тележурналистику – ведущими больших проектов, типа «Вечернего Урганта». Но я бы не сказал, что журналисты мало зарабатывают. Да, в региональных редакциях платят мало, просто не с чего много платить, но толковые журналисты часто пишут тексты внештатно, находят какие-то проекты, где нужны их опыт и талант. Часто люди меняют профессию на смежную – пиар, пресс-службы, консультанты. И тут толковым тоже есть где заработать. Недавно одна компания искала руководителя пресс-службы за 120 тысяч в месяц, я считаю это достойная зарплата даже для Владивостока.

Как школьнику понять, подходит ли ему эта профессия?

Татьяна Прудкогляд:

– Для начала – обладать определенным набором личных качеств. Будущий журналист должен успевать везде: и в учебе, и в общественной деятельности, и в общении с друзьями. Если у человека есть предпосылки, то будет и навык. Такой школьник умеет доносить информацию до целевой группы, реализует себя в медийных активностях, будь то ведение школьного паблика или стенгазеты.

Лариса Распутная:

– Нужно, конечно же, пробовать себя в профессиональной среде. Для этого проводятся конкурсы. В апреле, например, мы объявили Премию в области детской и юношеской журналистики и общественных коммуникаций. Участие в подобных мероприятиях – отличный способ выяснить, «твое» ли это дело.

Как успешно пройти вступительные испытания и поступить на журфак?

Лариса Распутная:

– Прежде всего нужно интересоваться СМИ и медиа. У школьника есть любимый журналист, любимая передача, и они умеют аргументированно высказывать свою позицию. Нам не нужны ожидаемые ответы – нам нужна уверенная позиция говорящего. Представим, что ты считаешь Пушкина плохим поэтом. В школе твоему мнению не обрадуются, даже если ты приведешь непробиваемые доводы, но университет – совсем другой случай. Твоя точка зрения имеет право на жизнь, если она обоснована. Журналистика – это ведь плюрализм мнений.

Людмила Васильева:

– Нужно пробовать себя в сфере массовых коммуникаций. Наличие портфолио существенно повышает конкурентную способность абитуриента. Для тех, кто не собрал публикации и не научился писать эссе, при ДВФУ существует курс подготовки к вступительным экзаменам. Школьники изучают технологии написания текстов и пробуют себя в создании материалов для СМИ. Такая практика существенно увеличивает их шансы на поступление.