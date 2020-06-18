Малышка, заморенная голодом родителями-алкоголиками на Камчатке, после смерти брата-близнеца вернулась домой

СЕБЯ ПОИЛИ, НО ДЕТЕЙ НЕ КОРМИЛИ

О трагедии стало известно в начале июня. Снова в центре внимания оказался закрытый камчатский город Вилючинск. Там семейная пара ушла в запой и напрочь забыла о своих четырехмесячных близнецах. 23-летняя Марита и ее 35-летний супруг Алексей перестали кормить малышей. Началось все с нескольких бутылок пива, а потом – провал. Алкотрип начался в конце мая и продолжался вплоть до 5 июня. Тогда родственники забили тревогу.

Оказалось, что пока малыши погибали от голода в одной комнате, в другой их мама и папа предавались запою. За это время они ни разу их не навестили, не помыли и, разумеется, не кормили. Алкоголь всецело забрал у близнецов родителей.

В итоге дети были экстренно госпитализированы в больницу. К сожалению, спасти одного из малышей врачам так и не удалось, мальчик впал в кому, а спустя сутки скончался. В живых осталась только девочка, за чью жизнь трепетно боролись врачи.

Вместе с тем, разобраться в обстоятельствах произошедшего предстояло камчатским следователям.

«МАЛО ЧТО ПОМНЯТ»

Малыши появились на свет в феврале 2020 года. Двойня – всегда событие, поэтому за молодой семьей наблюдали и родственники, и медсестра, которая иногда навещала их. Пара не состояла на учете – не было предпосылок к такой мере.

Примечательно, но даже после трагедии, когда специалисты прибыли в квартиру, она выглядела довольно неплохо.

- В доме было все необходимое: детские вещи, продукты питания, в квартире свежий ремонт. Насколько мне известно, в деньгах семья также не нуждалась, в частности супруг работал в строительной компании и получал примерно 50 тысяч рублей. Да, к тому же, рядом есть родственники, которые им также помогали. Мама детей мало, что помнит, лишь фрагментами, много провалов. Сейчас мы отрабатываем все процессуальные моменты, чтобы произвести анализ работы субъектов профилактики. В любом случае ситуация находится на моем личном контроле, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Инесса Койрович, уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае.

До сих пор они мало что помнят. Фото: личная страница матери, обвиняемой в убийстве ребенка.

Следователи помогли воссоздать полноценную картину. Оказалось, что 29 мая Алексей получил заработную плату. С тех пор все и началось. Даже сейчас горе-родители ничего не помнят о событиях тех дней. Соседи говорят, что они лишь из изредка выходили из дома в магазин. Единственное ради чего они вставали с места – водка. Из-за нее у пары жуткие провалы в памяти.

Бабушка, которая живет также в Вилючинске, почувствовала неладное. После того, как никто из родителей не взял трубку, она помчалась к ним. Двери ей не открыли, поэтому ей пришлось самой найти лазейку. В окне она увидела Мариту, блуждающую в квартире в состоянии жуткого алкогольного опьянения. Женщина поняла, что может случиться беда и вызвала полицию.

«БРОСИЛА ПИТЬ ИЗ-ЗА БЕРЕМЕННОСТИ, НО БЫЛА ЗАВИСИМОСТЬ»

Как оказалось, много кто знал о том, что супруги выпивают. К сожалению, вовремя прийти на помощь никто не смог, потому что пара тщательно конспирировалась. Никто не знал, что их запой будет чреват такими трагическими последствиями.

- Я слышала, что пара злоупотребляла алкоголем еще до беременности и рождения детей. Слышала много жутких историй, связанных с их пьянством. У них были проблемы с алкоголем – так говорит наш общий друг. Я ее видела, когда она вставала на учет по беременности. Она очень сильно изменилась, - рассказывает «Комсомолке» знакомая жительница Вилючинска. - Стала более ответственной и бросила вредные привычки. Переживала за беременность. Первые два месяца после родов Марита был примерной мамочкой. Я даже не ожидала, что она так может поступить. Так поступить с родными детьми – страшно. Познакомились они, насколько мне известно, тоже на какой-то тусовке алкогольной.

Но есть в городе и те, кто вообще не верит в случившееся и считает, что не все так, как могло показаться на первый взгляд.

- Ничего плохого о ней сказать не могу. До беременности у нее были проблемы с алкоголем, но потом она исправилась, вела здоровый образ жизни при беременности, бросила курить, не пила. Видела ее несколько раз, жизнерадостная счастливая будущая мать в ожидании двойного чуда, знаю, что у ее мужа была проблема с алкоголем, но, если он не пил, это был чудесный муж, но такое случается во многих семьях, - делится с нами Татьяна, давняя подруга Мариты. - И я не верю в то, что они действительно не кормили детей, девочку забрали у нее здоровую, только мальчику было плохо, была кома, может он упал или уронили, и после этого последовала кома, но то, что не кормили - не поверю, особенно как грамотно определили, что именно 4 дня не ели, на глаз взяли и определили.

С конца мая супруги ушли в запой. Фото: личная страница матери, обвиняемой в убийстве ребенка.

Что именно случилось в квартире и почему один из близнецов скончался в реанимации после комы – разбираются оперативники. В отношении Мариты и Алексея уже избрана мера пресечения – их арестовали.

- Жителям ЗАТО город Вилючинск предъявлено обвинение в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», - сообщила Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю.

Горе-родителям грозит до 20 лет лишения свободы.

ВЫЖИВШАЯ

Кроме расследования самого уголовного дела, была важна судьба девочки, за жизнь которой боролись врачи. Ей мало кто сможет позавидовать: родители - в сизо, брат-близнец – мертв. Как оказалось, малышку удалось спасти.

Диагноз, который ей поставили после госпитализации - «пневмония», не подтвердился. Она быстро шла на поправку, но ее история затронула многих до глубины души. Пары, которые узнали о ней, изъявили желание удочерить ребенка.

- Разумеется, для этого парам необходимо собрать все необходимые документы и оставить заявку, - отмечает Инесса Койрович, уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае. – Но у девочки есть родственники на Камчатке, которые готовы забрать ее к себе. Чаще всего в таком случае отдают предпочтение родным людям.

Кстати, по данным отдела защиты прав детства министерства образования Камчатского края, всего на территории региона порядка 300 детей, которым нужен дом и семья.

Вместе с тем, сейчас малышка дома, ее выписали из больницы. Ее здоровью больше ничего не угрожает.

- С племянницей все хорошо, она уже у бабушки, живет с ней. Она поправилась, и ее выписали из больницы. Бабушка пока не начала оформление опекунства, - говорит сестра Мариты.

Хочется верить, что теперь у малышки все будет хорошо, потому что в свои четыре месяца девочка и так многое пережила.

«Комсомольская правда-Владивосток» продолжит следить за развитием истории.

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