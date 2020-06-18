Губернатор VS мэр: на Сахалине суд после скандала с утками снял с поста главу Охи

Скандал, который начался с уток, закончился снятием с поста мэра Охинского городского округа. Напомним, что в мае во время проведения рейда Сергея Гусева, главу города, поймали с поличным во время незаконной охоты. Когда инспекторы осмотрели лодку чиновника, нашли там десятки уток и гусей – такой объем не разрешен даже мэру. В итоге господину Гусеву запретили охотиться на 8 месяцев. Но шумиха к тому моменту поднялась уже нешуточная. К делу подключился глава региона.

В том же мае Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области, подал иск, чтобы досрочно прекратить полномочия оскандалившегося мэра. Причина – утрата доверия. Вместе с тем, сам Гусев активно сообщает подписчикам на своей странице в сети, что в его отношении ведется политическая травля.

Точку в это бою была поставлена в четверг, 18 июня, в Охинском городском суде. Кстати, решение защитника Фемиды некоторых так впечатлило, что у здания суда мэра провожали фейверком.

- Судья принял решение удовлетворить в полном объеме иск губернатора региона о досрочном снятии с должности мэра. Решение вступило в силу, но по закону может быть обжаловано, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Александр Мальцев, помощник председателя Охинского городского суда.

Стоит отметить, что подобные заседания для Охи – редкое явление. Многие работники суда впервые столкнулись с разбирательствами мэра и губернатора.

Кстати, Сергей Гусев находился на посту мэра Охинского района с 2017 года. Сейчас временно исполнять его обязанности будет вице-мэр Наталья Рычкова. Эти сведения «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе правительства региона.

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