Каким будет обновленный парк Минного городка?

Завтра, 19 июня в 10:00 в эфире радио "Комсомольская правда" обсудим благоустройство парка Минного городка. Какие смелые идеи поступили от горожан, что ни при каких обстоятельствах нельзя делать с этой территорией и когда закончится масштабное обновление парка - узнаем в программе "Точки на карте" с блогером Полиной Степаненко и заместителем руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Салаватом Галиевым.

Свои вопросы вы можете задавать во время прямого эфира по телефону +7 (423) 230-22-52, либо отправлять их на редакционный WhatsApp +7 (924) 000-10-03. Гости ответят на все ваши вопросы, а также расскажут свое видение концепции обновленного парка. Уже сейчас проходит интерактивный опрос, в котором любой желающий может высказать свое мнение по поводу благоустройства парка. Пройти опрос можно здесь.