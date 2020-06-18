2020-06-18T10:40:48+03:00
Общество

Каким будет обновленный парк Минного городка?

В эфире радио "Комсомольская правда" в программе "Точки на карте" обсудим, каким должен стать парк Минного городка во Владивостоке
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Каким будет обновленный парк Минного городка?Каким будет обновленный парк Минного городка?
Изменить размер текста:

Завтра, 19 июня в 10:00 в эфире радио "Комсомольская правда" обсудим благоустройство парка Минного городка. Какие смелые идеи поступили от горожан, что ни при каких обстоятельствах нельзя делать с этой территорией и когда закончится масштабное обновление парка - узнаем в программе "Точки на карте" с блогером Полиной Степаненко и заместителем руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Салаватом Галиевым.

Свои вопросы вы можете задавать во время прямого эфира по телефону +7 (423) 230-22-52, либо отправлять их на редакционный WhatsApp +7 (924) 000-10-03. Гости ответят на все ваши вопросы, а также расскажут свое видение концепции обновленного парка. Уже сейчас проходит интерактивный опрос, в котором любой желающий может высказать свое мнение по поводу благоустройства парка. Пройти опрос можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тренировка перед принятием поправок в конституцию: в Москве проверят работу электронной системы подсчета голосов
Жители Москвы раньше других россиян смогут воспользоваться системой дистанционного голосования. Не дожидаясь запуска опроса по поправкам к конституции, уже в четверг они примут участие в тестовом запуске онлайн-системы подсчета голосов
Новости 24
В Приморье полуторагодовалый малыш погиб, стоило родителям отвернуться
Мусоросортировочный комплекс в Дальнереченском районе Приморья запустят 3 июля
«Нашествие» на Владивосток зеленых человечков и зверюшек продолжается
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, защищающие права работников на удаленке
Загадочная пена на дорогах Владивостока
На острове Попова власти Владивостока собираются благоустроить туристический маршрут
Фестиваль гребешка 2020 во Владивостоке: когда пройдет и программа фестиваля
Суровые дети Уссурийска разбивают прыжками бордюры
Водитель из Владивостока хотел помочь человеку и попал в ДТП
В День памяти и скорби во Владивостоке пройдет минута молчания
«Звон Победы» раздастся во Владивостоке в полдень 24 июня
Ночью в центре Владивостока прошла вторая репетиция парада Победы
«Умер на второй день от остановки сердца»: специалисты рассказали о новой жертве с COVID-19 в Приморье
С 1 июля в Приморье вырастут тарифы на электроэнергию
«Ангелы здесь больше не живут»: гламурный реквизит на помойке взывал возмущение приморцев