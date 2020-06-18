Быть или не быть ВЭФ-2020 во Владивостоке – вот в чем вопрос

В ноябре 2019 года в Минвостокразвитии обнародовали даты проведения VI Восточного экономического форума в 2020 году. Тогда было известно о том, что он пройдет на Русском острове на площадке кампусе Дальневосточного федерального университета со 2-го по 5-е сентября.

- Можно с уверенностью говорить, что форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации. Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в дальнейшем Форум сохранит свою инвестиционную составляющую. Вместе с тем, Восточный экономический форум также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов, – отметил в прошлом году Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума.

Только вот в 2019 году еще никто не знал, что Россию охватит пандемия коронавирусной инфекции. Именно из-за эпидемиологической ситуации в сети появилась информация о том, что ВЭФ-2020 отменили. Тем не менее, этим сведениями не было никакого подтверждения.

На календаре уже июнь, а значит, что по планам до форума осталось меньше трех месяцев. Пока в рост числа зараженных в Приморье остается предельно высоким. С 12 июня ежедневно диагноз подтверждается у сотни человек, поэтому губернатор Олег Кожемяко принял решение продлить режим повышенной готовности до 30 числа. Только вот про ВЭФ власти не сказали ни слова.

Вместе с тем, несколько доверенных источников «КП-Владивосток» сообщили о том, что форум отменен. Но с официальным заявлением выступать никто не спешит.

В Министерстве развития Дальнего Востока и Арктики отметили, что пока говорить о проведении или отмене Восточного экономического форума преждевременно. Решение будет приниматься на федеральном уровне, а не на региональном.

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