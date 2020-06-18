Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 19 июня 2020: зараженные территории, смерть и сотня больных

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 19 июня 2020 года, самые важные события. В Приморье продолжается прирост заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба, за сутки число подтвержденных диагнозов пополнилось на 101. Всего с начала пандемии заболели 3270 человек.

Инфекционные госпитали в минувшие сутки покинули 47 пациентов. Выздоровели за все время 1895 местных жителей.

Опасные районы

Оперштаб определил территории в крае, на которых выявлено больше всего заболевших. Лидирующие позиции по традиции достались Владивостоку. В Приморской столице опасную инфекцию подхватили сразу 77 человек. Вторым в рейтинге по заболеваемости стал Уссурийск. Здесь оказалось 15 новых больных. В Михайловском районе края COVID-19 нашли у двух человек, в Пограничном районе заболел один местный житель

В зоне риска оказались Артем, Арсеньев и Шкотовский район. В среднем за сутки заболевание выявляется у трех жителей перечисленных территорий.

Специалисты высчитали, что тем прироста заболевания в Приморье составляет 3,2%.

В связи с неблагоприятной обстановкой в крае губернатор отдал особое распоряжение.

– Нужно усилить работу административных комиссий, чтобы локализовать очаговые вспышки заболевания. Допускать распространения вируса нельзя, – отметил Олег Кожемяко.

Спасти не удалось

Еще один пациент с COVID-19 не смог справиться с заболеванием. У пожилого мужчины не выдержало сердце. Как сообщают специалисты, новой жертвой стал 89-летний житель Владивостока.

– Он поступил в тяжелом состоянии, умер на второй день от внезапной остановки сердца. Тяжелой сопутствующей патологии не было. ИВЛ не подводили, – отметила пресс-служба правительства Приморского края.

С начала пандемии в Приморье умерли 30 человек.

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