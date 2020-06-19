Бесплатный тест на антитела к COVID-19 в Приморье: как пройти, когда пройдет тестирование

Бесплатный тест на антитела к COVID-19 дети и взрослые жители Приморья смогут пройти с 22 по 29 июня. Тест покажет переболел ли человек коронавирусом до этого и есть ли у него иммунитет.

На заседании оперативного штаба руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что тестирование проводится вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 путем забора крови из вены.

— Тестирование проводится для того, чтобы оценить популяционный иммунитет региона. Для этого к участию приглашаются граждане следующих возрастных групп: 1-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и более лет. Желающие в обязательном порядке проходят анкетирование на указанных сайтах. Если анкетируемый соответствует критериям включения, он получает на указанные в анкете электронную почту или телефонный номер сообщение со своим регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ (с указанием адреса и времени), — уточнила глава ведомства.

— Это позволит нам увидеть картину, насколько эффективно мы сможем противостоять инфекции в дальнейшем, — считает глава региона Олег Кожемяко.

Человек, желающий принять участие в тестировании, должен заполнить анкету на сайте www.25.rospotrebnadzor. ru или www.25fbuz. ru. За детей и людей, не имеющих доступ в интернет, анкету может заполнить их представитель. Нужно отметить свое согласие на обработку персональных данных.

СПРАВКА:

Новый вид тестирования – ИФА, позволяющий спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса делают лаборатории 10 государственных медучреждений края. Первыми тестирование прошли медработники, находящиеся в группе риска, непосредственно контактирующие с больными.

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