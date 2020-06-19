Директор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко: минтай – рыба для людей

Строительство рыбоперерабатывающего комплекса - инвестиционного проекта, реализуемого ООО «Русский минтай» (входит в группу «Русская Рыбопромышленная Компания», РРПК) - выходит на финишную прямую. Завод вот-вот выйдет на пусконаладочные работы. Планируется приступить к производству уже в сентябре 2020 года. Завод будет производить 155 тонн готовой продукции и не менее 20 тонн продукции из отходов рыбного производства за одни сутки, а это филе минтая, фарш и стейки, рыбная мука и рыбий жир. Рыбоперерабатывающий комплекс также сможет перерабатывать и другие виды белой рыбы, помимо минтая. В преддверии этого события директор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал о том, что это будет за предприятие, кто станет потребителем готовой продукции и каковы основные принципы подбора кадров.

- На каком этапе сейчас находится строительство завода? Что еще осталось сделать до пусконаладочных работ?

- Сейчас завод находится в этапе монтажа внутренних и внешних инженерных сетей. Завершается монтаж объектов инженерного обеспечения. Котельная, очистные сооружение, электроснабжение. Начата работа по благоустройству, бетонированию территории, оборудованию ливневой канализации, дезинфекционных барьеров на въезде. Завершаются отделочные работы в административных и бытовых помещениях. Монтируются пожарные сигнализации, монтируются системы связи. Фактически мы находимся в завершающей стадии строительства.

Строительство рыбоперерабатывающего комплекса выходит на финишную прямую. Фото: Пресс-служба РРПК.

- Повлияла ли как-нибудь пандемия коронавируса на сроки строительства?

- На сами сроки строительства пандемия никак не повлияла, она внесла некоторые коррективы в части дополнительных усилий. Необходимо было пересмотреть дезинфекционные и санитарные требования в новых обстоятельствах. Мы внедрили системы контроля персонала, обеспечили масочный режим и дезинфекцию. Постарались исключить близкие контакты, разделили подрядчиков по фронтам работ и провели большой комплекс организационных мероприятий, которые позволили избежать распространения коронавируса. Естественно, объем работ увеличился. Создан штаб по профилактике распространения COVID, проводим постоянные тестирования и обеспечиваем все защитные меры для наших сотрудников.

- Рыбоперерабатывающий комплекс строится в ТОР «Надеждинская», что в принципе не так уж далеко от Владивостока. Какие плюсы вы видите в столь близком расположении к городу?

- Прежде всего, завод строится в технопарке, и мы получим все инженерное обеспечение в заявленных нами объемах. Опять же близость к Владивостоку, Артему и Вольно-Надеждинскому позволяет нам эффективно черпать кадровый потенциал этих населенных пунктов и более рационально решать кадровые вопросы. Плюсы и в логистике. Низководный мост через Амурский залив дает по сути прямую линию движения с отсутствием городских пробок. Где-то географическое расположение добавляет и сложности, ведь мы вынуждены организовывать автобусное движение по доставке персонала.

Сейчас ведется работа по благоустройству и бетонированию территории, а также оборудованию ливневой канализации. Фото: Пресс-служба РРПК.

- На текущей стадии реализации проекта наверняка уже пришлось решать кадровые вопросы. Расскажите, удалось ли обеспечить завод приоритетными кадрами?

- Мы еще с зимы начали подбор персонала. На сегодняшний день мы сформировали некий минимум кадров и сейчас перед нами стоит задача по комплектации кадровыми ресурсами. Мы формируем на сегодня техническую службу, наши кадровые запросы велики и разносторонни. Нам нужны и технические специалисты, и специалисты финансового блока. Есть и эксклюзивные вакансии, такие как механик-наладчик систем Baader, слесарь технологического оборудования, машинист котельных, машинист рыбомучной установки. В этой области мы только в начале пути, поэтому будем очень рады, если кто-то откликнется на наше предложение.

- Какие требования вы предъявляете к профессиональным качествам соискателей на данном этапе?

- Так как у нас оборудование во многом эксклюзивное, мы, конечно, хотим видеть в специалистах уверенное базовое образование по специальности, и, конечно, его настрой на самообучение и самореализацию. У нас действует программа обучения и стажировок по каждой специальности. Именно поэтому мы высоко ценим стремления человека к обучению и образованию. Нужны дерзкие талантливые молодые люди, которые готовы работать в новых условиях и на новой технике.

Рыбоперерабатывающий комплекс сможет перерабатывать не только минтай, но и другие виды белой рыбы. Фото: Пресс-служба РРПК.

- Какой продукт производит завод? В каком виде будет поступать продукция и какой технологический цикл ее ждёт?

- Сырьем служит обезглавленный минтай, а основной продукт, на котором специализируется завод - филе минтая. Цикл производства достаточно объемный, а готовая продукция будет выпускаться в большом ассортименте. В продажу продукция будет изначально поступать в двух видах. Это блочное прессованное филе и филе штучной заморозки. При этом на заводе мы можем обрабатывать и другие виды рыбы и морепродуктов, эти мощности у нас также заложены.

- На какие рынки нацелена продукция? Мы ее увидим на приморских прилавках с приятными ценниками?

- О ценах пока говорить рано, ведь основная стоимость конечного продукта будет зависеть от стоимости сырья и нашей эффективности, как переработчика. Именно поэтому кадровые вопросы для нас сейчас приоритетны. И я уверен, что наша продукция будет не только качественной по всем показателям, но и доступной для всех слоев населения. Надеемся, что скоро забудутся те стереотипы, что минтай, это рыба для кошек. Минтай – рыба для людей! Наша основная концепция заключается в том, чтобы филе минтая стало народным и доступным продуктом. Поэтому мы и рассматриваем всевозможные варианты упаковки, будь то вакуумные пакеты или картон.

Завод вот-вот выйдет на пусконаладочные работы. Фото: Пресс-служба РРПК.

- Планирует ли компания помогать своим сотрудникам с жильем? Предусмотрены ли общежития для иногородних и работников из удаленных территорий, компенсации на оплату жилья или даже служебные квартиры?

- Уже сейчас мы доставляем всех наших работников до места работы и обратно за счет компании. На сегодняшний день заканчиваем предпроектные работы, и, я думаю, к ноябрю 2020 года у нас появится общежитие на 100 мест и столовая на 50 мест. Дальше по мере необходимости мы будем увеличивать эти мощности. Когда запустим завод, будем предоставлять бесплатное горячее питание для рабочего персонала и по необходимости предоставим бесплатное жилье в общежитии. Что касаемо узких специальностей, то здесь у нас индивидуальный подход. Есть методика компенсаций за снятое жилье, помощи в ипотеке, большая программа обучения и повышения квалификации, оплачиваемая за наш счет. Все для удобства и развития наших сотрудников. Вся эта система была разработана «Русской Рыбопромышленной Компанией», в которой очень хорошо отработаны мотивационные программы, и мы их успешно применяем.

- Что получит человек при трудоустройстве в вашу компанию? На какие гарантии и права ему стоит рассчитывать?

- Это, конечно же, трудоустройство согласно ТК РФ. Кроме того, если сотрудник выполняет дополнительные работы, или проходит обучение и в дальнейшем приобретает навыки, мы включаем режим доплаты. Когда же завод начнет работать непосредственно на производство, наша система оплаты будет больше персонализирована, будет носить сдельный характер. Естественно, в ходу будут премиальные и стимулирующие выплаты за качество и высокую производительность.

Ожидается, что рыбоперерабатывающий комплекс приступит к производству уже в сентябре 2020 года. Фото: Пресс-служба РРПК.

- Будет ли задействована на производстве иностранная рабочая сила, или приоритет на производстве все же отдается местному населению?

- Вся наша политика заключается в приоритетном направлении на местное население. Применимо к нам, это в первую очередь Владивосток, Артем, Вольно-Надеждинское, а также работники из остальных населенных пунктов Приморского края, для которых мы строим общежитие. В части иностранной рабочей силы у нас нет такого стремления. Мы заинтересованы в постоянных рабочих местах. Работа на заводе требует высокой квалификации и определенных навыков.