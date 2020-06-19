Отчет губернатора об итогах 2019 года стал главным событием в политической жизни Приморского края

Устав Приморского края предусматривает ежегодный отчет о результатах деятельности органов исполнительной власти региона. На прошлой неделе, 10 июня глава региона Олег Кожемяко представил депутатскому корпусу доклад о работе администрации за 2019 год.

Положительная динамика

Без стабильного роста экономики об эффективном социальном развитии можно только мечтать. И губернатор в начале доклада отметил, что в прошлом году край показал положительную динамику по основным показателям. Особенно успешно развиваются такие отрасли, как промышленное производство, строительство, рыболовство и рыбоводство, розничная торговля.

Важный фактор – привлечение инвестиций. У Приморья, по сравнению с большинством регионов страны, есть преимущества, которые дают территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

- Для притока новых инвестиций, создания наиболее благоприятных условий для бизнеса в 2019 году были пересмотрены меры поддержки инвесторов. Принят ряд нормативных актов в части отбора инвестиционных проектов и признания их приоритетными. Для их реализации инвесторам предусмотрено предоставление земельных участков, находящихся в собственности Приморского края или муниципалитетов, по договору аренды без проведения торгов и другие льготы,- напомнил Олег Кожемяко.

Результат не заставил себя ждать: объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году составил 179 миллиардов рублей – это плюс 15,4 процента к уровню 2018 года.

В крае работает Совет по привлечению инвестиций при губернаторе. Там обсуждаются конкретные инвестиционные проекты, сразу принимаются решения по ним. Совет контролирует исполнение поручений, данных на предыдущих заседаниях.

- В Приморье за последний год изменился формат общения власти с бизнесом,- прокомментировал заместитель руководителя приморского отделения «Опоры России» Андрей Глазков. – Инвестсовет дает возможность разбирать проблемы и, по возможности, их решать. Считаю это знаковым событием в жизни предпринимательского сообщества. Такое взаимодействие бизнеса и власти уже дало свой результат, продвинув край в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата с 76 на 55 место.

Андрей Глазков. Фото: Александр САФРОНОВ.

Национальные проекты

Приморский край активно включился в реализацию национальных проектов. И в отчете губернатора прозвучала оценка, насколько эффективно ведется эта работа на территории региона. Отметив очевидные успехи, губернатор более подробно акцентировал внимание участников заседания на проблемах, которые необходимо решать:

- В 2019 году эта работа велась достаточно успешно, средний уровень исполнения мероприятий составил 94,6 процента. Но в тоже время мы видим отставание в достижении показателей по направлениям борьбы с онкологическими заболеваниями, безопасностью дорожного движения. Реализация мероприятий национальных проектов – главная задача на 2020 год.

Олег Кожемяко подчеркнул, что при реализации мероприятий нацпроектов обязательно учитывается мнение жителей края. Это важно для того, чтобы и работа была более эффективной, и сами люди почувствовали положительный эффект. Сформированы экспертные группы, которые собираются ежеквартально. Действует институт общественных наблюдателей, с которыми налажена обратная связь. Общественники инспектируют объекты и присылают фото и видеоотчеты.

- В рамках национальных проектов в Приморье реализуются 52 региональных проекта Общественная палата осуществляет контроль за реализацией этих программ. Заказчиком этого контроля выступило региональное правительство – чтобы получить объективную и независимую оценку своей деятельности. Общественную палату Приморья, в первую очередь, волнует социально-экономическое благополучие территории в целом и каждого жителя края. Поэтому мы придаем особое значение реализации национальных проектов, выступая в качестве экспертного сообщества,- отметил председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий.

Квартирный вопрос

Доступное жилье – один из важнейших аргументов для людей, чтобы не уезжать из Приморья. А ведь меняют место жительства на другие регионы, как правило, специалисты, которые везде могут найти применение своим знаниям и навыкам. Поэтому «квартирному вопросу» губернатор посвятил отдельный блок своего доклада.

По итогам 2019 года в Приморском крае введено 549,7 тысячи квадратных метров жилья. Это больше, чем установлено нацпроектом (458 тысяч квадратных метра). В регионе началась реализация программы льготного ипотечного кредитования «Дальневосточная ипотека» под 2 процента. Продолжается реализация программы «Доступная ипотека» – это наша краевая программа. Она предусматривает предоставление 14 категориям граждан ипотечных займов на приобретение (строительство) жилья на первичном или вторичном рынке, от 3,5 и от 4,5 процента соответственно. Действуют и другие программы по обеспечению жителей края достойными жилищными условиями.

Доступное жилье – программная задача краевой власти. Фото: Александр САФРОНОВ.

- Вместе с тем, вопросов и претензий у людей остается еще достаточно много. Они недовольны ценой квадратного метра жилья, сроками строительства. И это вполне обосновано. Некоторые главы не включились в работу по возведению жилья, не занимаются формированием земельных участков под строительство. Это очень плохо, это наша недоработка. Чтобы льготная ипотека заработала по-настоящему, нужно еще многое сделать. Больше строить доступного по цене жилья. Мы такую задачу перед собой ставим и будем ее решать,- заявил губернатор.

Олег Кожемяко не обошел вниманием и проблему недобросовестных застройщиков. С участием Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края в 2019 году были достроены и введены в эксплуатацию четыре объекта – это многоквартирный жилой дом в селе Суражевка, три многоквартирных дома в Артеме, с участием Корпорации развития жилищного строительства – жилой комплекс «Босфор» во Владивостоке. 500 человек уже получили ключи от квартир. Кроме того, 180 гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены, предоставлена денежная выплата на общую сумму 377 миллионов рублей.

- Губернатор сразу включился в проблему обманутых дольщиков и поставил задачу решить эту проблему. Были созданы Фонды поддержки обманутых дольщиков и защиты прав граждан от недобросовестных действий застройщиков, налажен тесный контакт с инициативными группами, - рассказала генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю. - На встречах с жителями ни один вопрос не остается без внимания губернатора.

Ольга Сун-жаю. Фото: Александр САФРОНОВ.

Семейные ценности

Социальную поддержку жителей края глава региона считает одним из важнейших направлений работы правительства края.

- Какая бы сложная ситуация ни случилась с человеком, он должен быть уверен в том, что ему будет оказана необходимая помощь. И в целом, все наиболее социально уязвимые категории граждан – многодетные семьи, люди старшего поколения, с ограниченными физическими возможностями здоровья – должны получать поддержку от государства,- сказал Олег Кожемяко.

В минувшем году был принят целый пакет новых мер поддержки населения. Их число увеличилось с 57 до 76. За их получением обратилось свыше 700 тысяч человек. На эти цели было направлено без малого 14 миллиардов рублей, в том числе на поддержку семей с детьми – 4,4 миллиарда рублей. В 2020 году на меры социальной поддержки предусмотрено уже 18 миллиардов рублей, в том числе на поддержку семей с детьми – 6,9 миллиарда рублей. Помощь оказывается в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Благодаря этому в крае удалось снизить уровень бедности на 0,9 процента относительно 2018 года, и он составляет 13 процентов. Планировалось вывести из-за черты бедности 18,8 тысячи человек, по факту вывели – 23,1 тысячи. Целевой показатель, установленный национальным проектом, достигнут. Очередная задача – к 2024 году мы должны снизить уровень бедности до 7,3 процента.

- В Приморье уделяют огромное внимание поддержке материнства и детства. Только в 2019 году в помощь семьям с детьми из краевого бюджета направили беспрецедентную сумму – 4,4 миллиарда рублей, в 2020-м – ее планируется увеличить до 6,9 миллиарда рублей,- сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. - Поддержка и развитие института семьи – явный приоритет социальной политики края. Это личная позиция губернатора края Олега Николаевича Кожемяко. Задана высокая планка в обозначенной области. Уверена, в 2020 году Правительство продолжит демографическую политику на качественном уровне.

Ольга Романова. Фото: Александр САФРОНОВ.

Здоровье – национальное достояние

Большая работа проделана в сфере здравоохранения по улучшению качества медицинских услуг, особенно в первичном звене, по доступности оказания медицинской помощи, развитию новых форм лечения, преимущественно сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Планируется развивать новое направление – это трансплантология, чтобы жители Приморья могли получать эту высокотехнологичную помощь на месте.

- Мы также внедрили в систему рейтинга главных врачей медицинских организаций и глав муниципальных образований показатели смертности, охвата диспансеризацией, привлечения медицинских кадров в сферу здравоохранения. За решение этих вопросов будет строгий спрос,- подчеркнул Олег Кожемяко.

За счет средств краевого бюджета приобретено 1127 единиц оборудования на сумму 1,5 миллиарда рублей. Оно поступило в 37 учреждений здравоохранения. Кроме того, проведен капитальный ремонт еще 34 краевых государственных медицинских организаций. Расходы на эти цели составили 387 миллионов рублей. Закуплено 11 фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 71 миллион рублей. Поставлено 38 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» и «В» и семь передвижных мобильных комплексов.

Детские поликлиники и детские поликлинические отделения в 35 медицинских организациях края получили 162 единицы оборудования. В 23 учреждениях проведены мероприятия по организационно-планировочным решениям внутренних пространств.

Все это в целом дает положительные результаты. Так, в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019 году приморским врачам удалось снизить число летальных исходов. От инфаркта миокарда в крае умерло на 335 человек меньше, чем в 2018 году. Больничная смертность от инфаркта миокарда снизилась на 92 человека. Больничная смертность от инсультов – на 88 человек.

Заботу краевой власти о здоровье приморцев среди других лечебных учреждений почувствовал коллектив Владивостокской городской клинической больницы №4. Из краевого бюджета были направлены колоссальные средства на ремонт, приобретение нового оборудования.

- В отделении сестринского ухода был проведен капитальный ремонт с заменой всех систем, сетей. Полностью обновлены медицинские отделения, где проводятся перевязки и обезболивающие процедуры. Получено оборудование для помощи паллиативным пациентам. Сотрудники увидели, что можно работать в других условиях – таких сестринских и ординаторских, какие есть сейчас у нас, с автоматизированными рабочими местами, современных и комфортных,- рассказала главный врач медицинского учреждения Елена Новицкая.

Елена Новицкая. Фото: Александр САФРОНОВ.

Она добавила, что на бюджетные средства в больнице переоборудовали отделение реабилитации, предназначенное, в том числе для подъема и перемещения пациентов после инсультов, инфарктов, различных травм. Кроме того, лечебному учреждению выделены аппараты ИВЛ и другое оборудование, которое жизненно необходимо для пациентов с пневмонией и тяжелой коронавирусной инфекцией. Напомним, что на базе ГКБ №4 сейчас развернут госпиталь для лечения этих пациентов.

Спорт – в массы

В 2019 году удалось улучшить показатели спортивной отрасли края. В Приморье ее развитие сдерживает недостаток современных спортивных объектов, низкий качественный уровень существующей спортивной инфраструктуры.

В эту сферу было направлено 521,5 миллиона рублей из различных источников. 30 муниципальных спортивных школ края оснащены спортивным инвентарем, оборудованием и транспортными средствами на сумму 20 миллионов рублей. Построено и уже эксплуатируется 71 спортивное сооружение различной типовой комплектации: универсальные и малые спортивные площадки, хоккейные коробки, футбольное поле, малобюджетные плоскостные сооружения. В итоге уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 2019 году вырос на 3,6 процента и составил 38,4 процента. Охват населения края занятиями физической культурой и спортом составил около 40 процентов от общей численности населения края, что почти на 6 процентов выше уровня 2018 года.

- Губернатор Приморья Олег Кожемяко прислушивается к проблемам спортивного сообщества и активно содействует развитию спортивной инфраструктуры в регионе. Именно его вмешательство стало ключевым моментом в разрешении многолетнего вопроса по началу ремонта главной спидвейной арены Дальнего Востока – стадиона «Авангард»,- рассказал генеральный директор спидвейного клуба «Восток» Константин Цыбулин. - На решающих гонках вместе с болельщиками на стадионе присутствовал глава региона и лично увидел состояние нашей гоночной арены. Стадион много лет просил ремонта, и Олег Николаевич поставил задачу направить на это средства. Была подготовлена соответствующая проектно-сметная документация, получены результаты государственной экспертизы. В данный момент проходит аукцион, и мы ждем, что уже в июне-июле начнутся ремонтные работы.

Константин Цыбулин. Фото: Александр САФРОНОВ.

После реконструкции вместимость «Авангарда» вырастет на две тысячи зрителей – до семи тысяч человек. Это удовлетворит высокий зрительский спрос, и на самые жаркие гонки сезона смогут собраться все желающие. Над трибунами появится навес, а команды наконец-то получат профессиональные боксы для хранения и обслуживания мототехники.

Из первых уст

В заключение доклада Олег Кожемяко обратился к приморским парламентариям:

- Вместе с вами мы приняли множество нужных и важных законов. Но их мало принимать, они должны реально работать на благо людей – об этом нельзя забывать. Недостаточно утвердить документально то или иное решение, мы обязаны подкреплять их четкими действиями. Поэтому наша задача – поэтапно двигаться вперед, помня, что приоритетом для нас являются комфорт, безопасность и достойный уровень жизни приморцев.

Только цифры

- На 1 января 2020 года в Приморье действовало почти 96,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, где работают 270 тысяч человек. Эти компании составляют почти треть (28,6%) от всего малого и среднего бизнеса Дальнего Востока.

- Вклад в валовый региональный продукт Приморского края от субъектов предпринимательства составляет более 40%, в то время как по России этот показатель – в среднем 20%. Это говорит о том, что в крае созданы благоприятные условия для бизнеса.

- За 2019 год в консолидированный бюджет поступило 125,5 миллиарда рублей налоговых и неналоговых платежей, что на 11,5 % выше фактического исполнения 2018 года (плюс 13 миллиардов рублей).