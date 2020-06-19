2020-06-19T08:53:43+03:00
Общество

Шикарная съемка: лето, зелень, озеро и... тигры в высоком разрешении — кадры сделанные на «Земле леопарда»

Фотоловушка в национальном парке поймала в объектив прогулку тигрицы и трех ее детей [видео]
Константин МИХАЙЛОВ
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Скриншот видео нацпарка "Земля леопарда"Скриншот видео нацпарка "Земля леопарда"
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Фантастические по красоте видеокадры семейства амурских тигров получили ученые «Земли леопарда» с помощью фотоловушки. Тигрица привела троих тигрят к таежному озеру и показала своему первому выводку место, куда олени приходят на водопой. Финал «экскурсии» для юных хищников запечатлен в высоком качестве, сообщает пресс-служба национального парка.

— Появление тигров именно в этом месте вполне логично, ведь возле воды часто много оленей. Копытные — основа рациона хищников, точки скопления этих животных привлекают тигра. Но в данном случае речь вряд ли идет об охоте. Видно, что тигрята мокрые — скорее всего, они купались. Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Еще и семейным коллективом, — прокомментировал кадры сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук.

Тигрица с тремя котятами у озера.Видео: фотоловушка национального парка "Земля леопарда"

Тигрица под кодовым названием T61F родилась в конце 2016 года. Теперь у нее самой котята. Выглядят молодые тигры упитанно и двигаются бодро. Как отмечают ученые, летом тигрицы с потомством крайне редко попадают в объективы фотоловушек, поэтому для отдела науки это видео имеет особую ценность. На охраняемых территориях «Земли леопарда» зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят.

СПРАВКА:

Фотонаблюдение — один из самых эффективных бесконтактных методов изучения редких и скрытых животных. Получаемые с его помощью данные позволяют не только составлять индивидуальный паспорт для каждого амурского тигра и дальневосточного леопарда, но и вести научные исследования, а также контролировать состояние популяций. На «Земле леопарда» работают 400 автоматических камер, образуя крупнейшую в России сеть фотоловушек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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