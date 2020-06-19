«Ваши лица спрятаны под масками, но глаза улыбаются»: ко Дню медика «Единая Россия» поздравила врачей Приморья

«ЧУВСТВУЕМ ПОДДЕРЖКУ НЕ ТОЛЬКО СЛОВОМ, НО И ДЕЛОМ»

Партийцы «Единой России» продолжают оказывать помощь врачам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Обойти стороной День медицинского работника – было бы несправедливо, поэтому единороссы вновь поспешили посодействовать больницам края, в преддверии их профессионального торжества. Первым в списке оказалась «Краевая клиническая больница № 2». Это тот самый госпиталь, который первым в регионе принялся лечить заболевших Covid-19 пациентов. Сейчас здесь принимают только сложные случаи – лечатся на данный момент около 178 пациентов.

- Мы стоим у истоков борьбы с коронавирусом. Первый случай у нас был 24 февраля. Начинать первыми было очень сложно, пришлось быстро разворачивать второй корпус. Но в канун Дня медицинского работника хочется выразить благодарность всем своим сотрудникам. Тем, кто это делал, делает и будет делать дальше до тех пор, пока мы его не победим. Много пациентов, достаточно и тяжелобольных, реанимация работает в усиленном режиме. Очень высокая нагрузка каждый день. В нашей больнице практически нет легкий и бессимптомных форм, в основном все тяжелые. Силы черпаем от родственников, от благодарных пациентов, - отмечает Оксана Геряева, заместитель главного врача по лечебной части «Краевой клинической больницы № 2». - Очень приятно чувствовать поддержку и со стороны партии, притом не только на словах, но и на деле. Уже не в первый раз привозят подарки.

В преддверии торжества поздравить врачей поспешили члены партии "Единая Россия".Фото: Кристина ГРИН

Врачам партийцы привезли защитные костюмы и бытовую технику. Учитывая то, что большинство медиков практически переехали на работу, важно, чтобы под рукой было все необходимое.

- Медицина – это та отрасль, которая всегда была и есть, учитывая текущую эпидобстановку. Медработники никогда не работают по 7 часов в день и 42 – в неделю. Они всегда работают на 1,5, на 2 ставки. Сегодня они и вовсе живут здесь, поэтому, безусловно, труд медицинского работника чрезвычайно сложный, - говорит Валентин Шуматов, член регионального отделения партии «Единая Россия». - Сейчас тяжело и морально, потому что рядом больные, тяжелобольные. Сам труд неописуем. Поэтому в канун Дня медицинского работника хотелось выразить слова искренней благодарности всем специалистам, которые сегодня выполняют свою работы. Желаю им добра, благополучия их семьям, чтобы их не подводило здоровью.

Валентин Шуматов, являясь ректором Тихоокеанского медицинского университета, не понаслышке знает, как тяжело быть врачом. Проработав много лет в реанимации, он уверен, что сложно не только физически, но и морально, поэтому им так важна помощь и поддержка со стороны.

УЛЫБКУ ПОД МАСКОЙ НЕ СПРЯЧЕШЬ

Поздравить медиков поспешили и в КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». Здесь, кстати, развернут самый грандиозный ковидный госпиталь Дальнего Востока. Он рассчитан на 400 койко-мест. Всего с начала эпидситуации из больницы выписали почти 500 пациентов, у которых ранее подтвердился диагноз «Коронавирус». Учреждение продолжает принимать заболевших и сейчас. Сюда с подарками приехала Галина Хохлова, первый заместитель секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия.

В коробках защитные костюмы, чайники, маски и другие подарки.Фото: Кристина ГРИН

- Сегодня ваши лица спрятаны за масками, но радостно видеть, что ваши глаза улыбаются. «Единая Россия» сделает все, чтобы вас поддержать, и тогда вместе мы победим, - торжественно заявила Галина Хохлова и передала подарки врачам.

Как оказалось, здесь даже еще не успели использовать прошлые подарки от партийцев, поэтому новые защитные костюмы и маски отправляется на склад. Отрадно, что самое необходимое здесь теперь в достатке.

- С самых первых дней Олег Николаевич курировал нас. Вопрос о респираторах особой защиты, комбинезонах, высоких бахилах для медперсонала решил в первые же сутки. Благодаря этому мы второй месяц работаем с коронавирусом без внутрибольничного заражения. Мы очень постараемся, чтобы все наши пациенты выздоровели и вернулись к обычной жизни, - отмечает Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4».

Члены партии поблагодарили врачей и пожелали им здоровья. Фото: Приморское отделение партии "Единая Россия".

Порадовать врачей удалось и в Находке. Там с подарками в местную больницу прибыл Всеволод Романов, заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной работе, депутат Законодательного собрания Приморского края.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ – РАЗВЕДЧИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ»

Разумеется, не поздравить в канун профессионального торжества работников скорой помощи, было бы сродни преступлению. Им также вручили полезные и нужные подарки, которые они смогут использовать на работе, а главное – они защитят их здоровье. Ведь кто-то же должен позаботиться о здоровье медиков, когда они заботятся о вашем.

Подарки были куплены на членские взносы - на этот раз сумма перевалила за 3 миллиона рублей. Фото: Приморское отделение партии "Единая Россия".

- Скорая помощь работает на весь город. Это те люди, которые первые встречают и определяют специфичность случаев заболевания. Именно они оказывают первичную помощь, необходимую для пациента. Они одеваются в халаты, в защитные костюмы и только потом заходят к пациентам, чтобы не допустить распространения вируса. Я бы сравнил работу скорой с разведчиками во время боевых действий, - отмечает Александр Щербаков, секретарь Владивостокского отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Приморья.

Акция благодарности медикам не ограничилась двумя населенными пунктами, а вышла далеко за их пределы. Так, Евгений Корж, глава Уссурийского городского округа, а также член партии «Единая Россия» передал бытовую технику и защитные костюмы в местный госпиталь, который развернут на базе детской больницы. Вместе с тем, единоросс Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края, одарил врачей в поселке Трудовое. Члены партии также наведались в гости в Партизанскую городскую больницу, которая не так давно пострадала от пожара. Сюда партийцы привезли бытовую технику, чтобы оживить здание, лечащее больных пациентов.

Кстати, ко Дню медработника партийцы передали врачам подарки на общую сумму 3 миллиона рублей. Это членские взносы тех, кто решил в это сложное время помочь главным героям года. Разумеется, «спасибо» - самое меньшее, что все мы можем сказать специалистам здравоохранения. Но то, что их подвиг, который они совершили в 2020 году, никто не забудет – совершенно точно.

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