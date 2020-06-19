Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 20 июня 2020: открываются кафе, но еще двое умерли

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 20 июня 2020 года, самые важные события. В Приморье продолжается трехзначный прирост заболевших COVID-19. На сегодня уже 3373 зарегистрированных случая.

За последние сутки 103 новых случая заражения, выздоровело 70 человек, умерло двое – это мужчины 48 и 36 лет. Болезнь у них протекала с пневмонией. Обратились в медучреждения уже со средней степенью тяжести болезни.

Всего выздоровевших – 1965 приморцев, летальных случаев – 32.

На текущий момент в ковидных госпиталях находится 53 пациента в тяжелом состоянии, 593 - в состоянии средней тяжести.

Ширится, растет заболевание

Резкий рост числа заболевших в Приморье начался с 12 июня. До этого в регионе регистрировали 50-60 случаев в сутки, но как только установилась очень теплая, по-настоящему летняя погода, график резко скакнул вверх почти до сотни.

Впервые в регионе 17 июня заболевших стало больше ста. И с тех пор каждый день эти цифры трехзначные. Темп прироста за последние сутки составил 3,15%. В красной зоне – Владивосток Находка и Шкотовский район.

Глава Приморского края заявил руководителям муниципалитетов и профильных ведомств, что допускать какие-либо послабления санитарного режима в данное время нельзя.

- Ситуация в регионе такова, что все ограничения должны быть сохранены, для этого административным комиссиям необходимо продолжать работу в усиленном режиме, – заявил губернатор Олег Кожемяко.

Штрафы за нарушение этих самых ограничений продолжают выносить. За минувшие сутки составлено 80 протоколов об административных правонарушениях, судами рассмотрено 106 дел, назначено 39 штрафов.

Бесплатные тестирования

В Приморье решили протестировать на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19 всех желающих, да еще и бесплатно. Тестирование пройдет с 22 по 29 июня для детей и взрослых, но уж сейчас надо заполнить анкеты на сайте www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru.

- Тестирование проводится для того, чтобы оценить популяционный иммунитет региона. Для этого к участию приглашаются граждане следующих возрастных групп: 1-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и более лет. Желающие в обязательном порядке проходят анкетирование на указанных сайтах. Если анкетируемый соответствует критериям включения, он получает на указанные в анкете электронную почту или телефонный номер сообщение со своим регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ (с указанием адреса и времени), – сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Кровь на анализ берут из вены. Тестирование будет проходит в новых лабораториях, которые начали работать в крупных городах края с этой недели.

Снова в рестораны и кафе

В Приморье готовятся к возобновлению работы точки общественного питания. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал поручение, в соответствии с которым начата подготовка к возобновлению работы таких предприятий.

Кафе и рестораны с террасами и открытыми площадками приступят к работе первыми. На первом этапе обслуживание посетителей возможно будет только на свежем воздухе. Кроме того, столики должны будут размещаться таким образом, чтобы расстояние между посетителями за соседними столиками составляло не менее 1,5 метра. Рекомендовано размещение за одним столиком семейной группы.

Не разрешается проведение коллективных торжеств, например, свадеб и других семейных и корпоративных праздников. Кроме того, предприятию общественного питания необходимо выполнять стандартные санитарные требования – обеспечить сотрудников масками и перчатками, проводить регулярную термометрию сотрудников и дезинфекцию площадей.