Восточный экономический форум в 2020 году отменили официально

Росконгресс сообщил об отмене Восточного экономического форума в 2020 году. Причины очевидны – пандемия коронавируса и закрытые границы. Ежегодно, начиная с 2015 года в сентябре во Владивосток съезжались делегации из многих зарубежных стран, политики и инвесторы, подписывались рамочные соглашения о будущих сделках на миллиарды рублей. В этом году ВЭФ отменяется впервые.

- В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено, - говорится на сайте Росконгресса.

VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года.

Источники «Комсомолки» сообщили об отмене ВЭФ-2020 еще несколько дней назад. Позже эту информацию подтвердили и источники других СМИ, и теперь организаторы сделали официальное заявление.

Отметим, что каждый Восточный экономический форум сопровождался визитом во Владивосток президента Владимира Путина. Состоится ли такой визит в этом году, пока не известно.

Обычно ВЭФ проводился на закрытой территории кампуса ДВФУ, попасть куда было непросто. Но все равно каждый ВЭФ оставлял заметный след в жизни города, становился ярким событием. Во-первых, в приморскую столицу в дни форума приезжали звезды российской и мировой величины – от «Ленинграда» до певицы Анастейши, от Памелы Андерсон до Стивена Сигала. Во-вторых, город готовил богатую культурную и спортивную программу для жителей и гостей – концерты, фестивали, регаты, забеги с министрами и много другое. Именно на форуме презентовали важные проекты, которые напрямую касаются жизни горожан, например, в прошлом году там показали макеты будущего музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо и моста на остров Елены.

Знаменитая елка из корюшки на ВЭФ-2016. Фото: Vl.ru

Наконец, форум преподносил множество сюрпризов, мемов, веселых новостей, как, например, буй Памелы Андерсон или елка из корюшки от Сахалинской области. Последняя, кстати, была выставлена на набережной ДВФУ в рамках ежегодного проекта «Улицы Дальнего Востока» - когда каждый регион к ВЭФ строит свой павильон со всеми достижениями народного и не только хозяйства. Во время форума по этой улице гуляют вип-гости, Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин дегустируют водку и блины с икрой, а сразу после ВЭФ выставку открывают для всех. Толпы горожан, сметающие все бесплатное и ломающие все хрупкое сразу после форума – тоже уже своеобразный мем. Нам всего этого будет не хватать в этом году, будем скучать.

Кроме, разве что, переполненных гостиниц и взлетающих до небес цен на билет Москва – Владивосток перед ВЭФ. По этому мы скучать не будем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/668328" frameborder="0"></iframe> «Это водочка?» Путин и Си Цзиньпин едят блины с икрой под рюмочку….Владимир Путин научил Си Цзиньпина готовить блины. И угостил его черной и красной икрой. Под традиционный русский напиток.

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