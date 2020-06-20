2020-06-20T06:03:31+03:00
Экономика

Восточный экономический форум в 2020 году отменили официально

Следующий ВЭФ хотят провести в сентябре 2021 года
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Первый ВЭФ во Владивостоке провели в сентябре 2015 годаПервый ВЭФ во Владивостоке провели в сентябре 2015 годаФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Росконгресс сообщил об отмене Восточного экономического форума в 2020 году. Причины очевидны – пандемия коронавируса и закрытые границы. Ежегодно, начиная с 2015 года в сентябре во Владивосток съезжались делегации из многих зарубежных стран, политики и инвесторы, подписывались рамочные соглашения о будущих сделках на миллиарды рублей. В этом году ВЭФ отменяется впервые.

- В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено, - говорится на сайте Росконгресса.

VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года.

Источники «Комсомолки» сообщили об отмене ВЭФ-2020 еще несколько дней назад. Позже эту информацию подтвердили и источники других СМИ, и теперь организаторы сделали официальное заявление.

Отметим, что каждый Восточный экономический форум сопровождался визитом во Владивосток президента Владимира Путина. Состоится ли такой визит в этом году, пока не известно.

Обычно ВЭФ проводился на закрытой территории кампуса ДВФУ, попасть куда было непросто. Но все равно каждый ВЭФ оставлял заметный след в жизни города, становился ярким событием. Во-первых, в приморскую столицу в дни форума приезжали звезды российской и мировой величины – от «Ленинграда» до певицы Анастейши, от Памелы Андерсон до Стивена Сигала. Во-вторых, город готовил богатую культурную и спортивную программу для жителей и гостей – концерты, фестивали, регаты, забеги с министрами и много другое. Именно на форуме презентовали важные проекты, которые напрямую касаются жизни горожан, например, в прошлом году там показали макеты будущего музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо и моста на остров Елены.

Знаменитая елка из корюшки на ВЭФ-2016. Фото: Vl.ru

Знаменитая елка из корюшки на ВЭФ-2016. Фото: Vl.ru

Наконец, форум преподносил множество сюрпризов, мемов, веселых новостей, как, например, буй Памелы Андерсон или елка из корюшки от Сахалинской области. Последняя, кстати, была выставлена на набережной ДВФУ в рамках ежегодного проекта «Улицы Дальнего Востока» - когда каждый регион к ВЭФ строит свой павильон со всеми достижениями народного и не только хозяйства. Во время форума по этой улице гуляют вип-гости, Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин дегустируют водку и блины с икрой, а сразу после ВЭФ выставку открывают для всех. Толпы горожан, сметающие все бесплатное и ломающие все хрупкое сразу после форума – тоже уже своеобразный мем. Нам всего этого будет не хватать в этом году, будем скучать.

Кроме, разве что, переполненных гостиниц и взлетающих до небес цен на билет Москва – Владивосток перед ВЭФ. По этому мы скучать не будем.

«Это водочка?» Путин и Си Цзиньпин едят блины с икрой под рюмочку….Владимир Путин научил Си Цзиньпина готовить блины. И угостил его черной и красной икрой. Под традиционный русский напиток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новая жертва: от коронавируса в Приморье погибло уже 33 человека
Число заболевших COVID-19 за сутки в Приморье опустилось ниже сотни
Центр Владивостока перекрыли из-за репетиции Парада Победы
Наводнение обещают Приморью в конце июня
ГИБДД объявляет добрую акцию: маленьким приморцам предлагают помочь навести порядок на дорогах
Социальные поправки в Конституцию помогут улучшить уровень жизни в Приморье
Сбербанк и BI.ZONE подготовили ежегодное исследование «Threat Zone 2020: не дожидаясь бури»
Губернатор Приморья поручил начать подготовку к открытию кафе и ресторанов
Участники Парада Победы 24 июня 2020 года во Владивостоке: механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34 «Ефим Гольдберг»
Приморцы увидят Парад Победы по телевизору или монитору компьютера
Быть доступной и качественной медицине в Приморье или нет – предлагают решить на голосовании по поправкам в Конституцию
Большая часть приморцев готова поддержать патриотические поправки в Конституции
Росгвардейцы спасли утопающих на острове Русском
Гусеницы во Владивостоке добрались до сквера Игнатьева
С 20 июня жители Владивостока смогут голосовать по благоустройству скверов
Спасатели выступили с экстренным предупреждением: Приморье накроют ливни
В Приморской государственной картинной галерее 23 июня начинается «Неделя премьер-2020»
Владивосток сковали пробки из-за репетиции парада Победы
«Городские легенды»: жители Владивостока создадут необычный мобильный гид
Снова больше сотни больных: 53 пациента с COVID-19 в Приморье в тяжелом состоянии
За долг в 600 тысяч житель Находки может лишиться элитного внедорожника
Во Владивостоке стартовал автопробег по городам России «От общей победы к общему миру!»
Оперштаб сообщил о новых смертях от коронвируса в Приморье
Аэропорт Владивосток стал лучшим предприятием в логистической и транспортной сфере Приморья
На 7 миллионов рублей украли леса 11 «черных лесорубов» в Приморье