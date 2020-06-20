Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 21 июня 2020: число заболевших снизилось, но люди умирают

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 21 июня 2020 года, самые важные события. Прирост заболевших COVID-19 за сутки снова меньше сотни. Но люди продолжают умирать. А власти нашли тысячи нарушении в важном процессе – дезинфекции наших подъездов.

За прошедшие сутки в Приморье коронавирус диагностирован у 91 человека, всего в регионе 3464 зарегистрированных случая. Более 90% от числа заболевших за сутки приходится на Владивосток – 44 человека, Находку – 28, Уссурийск и Артем – по семь человек. Губернатор края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов выявить очаги заболевания.

С начала эпидемии выздоровели 2 014 человек, из них за сутки 49. Не справились с болезнью 33 человека. Последней жертвой COVID-19 стал 64-летний житель Находки, поступивший в больницу уже в тяжелом состоянии. Итого за последние два дня уже три смерти.

За минувший день в Приморье составлен 101 протокол, в суды направлено 58 протоколов, рассмотрено 48 дел, по 21 назначен штраф.

Удержать планку

Главная задача на предстоящий период - сохранить тенденцию на сокращение количества заболевших. Об этом заявил Олег Кожемяко на ежедневном заседании оперштаба в субботу, 20 июня.

- Наша общая задача – удержать планку снижения заболеваемости и перейти к поэтапному снятию ограничений. Это касается, прежде всего, разрешения работы на верандах предприятиям общественного питания, – обозначил губернатор, подчеркнув, что для этого требуется максимально эффективная работа административных комиссий.

Пока Приморье находится только на первом тапе снятия ограничений.

Сайт Стопкоронавирус

Тысячи нарушений

Государственная жилищная инспекция Приморского края выявила 2200 нарушений в работе управляющих компаний по дезинфекции подъездов. Усилить санитарную обработку подъездов – одно из поручений, направленное на стабилизацию эпидобстановки в регионе.

Сотрудники краевой жилинспекции ведомства проверили 7500 подъездов в городах и районах Приморья.

- Выявлено 2200 нарушений, выдано 1400 предостережений, составлено почти 200 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены в суд, – пояснил руководитель жилинспекции Евгений Баршай.

Глава инспекции уточнил, что протоколы составляются на управляющую компанию или ТСЖ, в работе которой может быть выявлено несколько нарушений. По словам Евгения Баршая, зачастую достаточно выдать обслуживающей организации предостережение с требованием улучшить санобработку мест общего пользования.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, соблюдение «социальной дистанции».

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