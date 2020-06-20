Приморье накрывают тропические ливни и грозы, град и шквалы

До конца июня в Приморье ожидается очень дождливая погода, сообщает «народный синоптик», создатель портала «Маглипогода» Руслан Юрковский. Уже 21 июня борьба жаркого и очень влажного воздуха с холодным и более сухим приведет к резкому ухудшению погоды - на большей части края пройдут дожди, временами сильные, а местами пройдут ливни и грозы. Также местами возможны град и шквалы.

Готовимся к наводнениям

С 21 по 23 июня тропические ливни и грозы принесет на Приморский край активный фронт. По словам «народного синоптика», редко такое увидишь, чтобы было два полярных фронта. Причем с таким четким выражением, как это прогнозируется на данный момент, на период по 23 июня.

Погода временно улучшится только 24 июня – самый хороший день ближайшей недели по прогнозам. В этот день во Владивостоке и Уссурийске запланирован парад Победы.

Но сразу после образуется мощный циклон, который будет представлять серьезную угрозу на своем пути. Все это грозит Приморью реальным наводнением в конце июня.

- Начинается период борьбы воздушных масс, и Приморский край окажется в эпицентре событий. Необычное явление будет происходить почти неделю в Приморье. В целом до конца июня прогнозируется выпадение большого количества осадков и температура ниже нормы, что спровоцирует подъем уровня воды в реках до опасных, а местами до критических значений. Советую приготовиться к возможному наводнению, - пишет Юрковский.

В дальнейшем осадки сохранятся, но их интенсивность будет снижаться.

На парад не повлияет

Официальный Примгидромет подтверждает, что до середины следующей недели, то есть до парада, погода будет очень плохой. В понедельник и вторник на большей территории края будут идти дожди, в отдельных районах сильные. Местами прогремят грозы, не исключен град. В ночные часы +3…+14 °C, днем будет не жарко, +10…+22 °С.

Погода не помешает проведению мероприятий, посвященных дню Великой Победы, уверяют в Примгидромете. В среду дожди прекратятся, небо прояснится. Тем лучше, ведь во Владивостоке запланирован авиапарад. В континентальных районах днем воздух сможет прогреться до +19…+27 °С. Но побережье окажется в зоне влияния гребня охотского антициклона, будет поступать холодный воздух с Охотского моря, здесь будет прохладно, +10…+17 °С, сообщили в пресс-служба Примгидромета.

Службы приведены в готовность

Сильный дождь во Владивостоке начался уже в ночь на воскресенье, 21 июня. По прогнозам синоптиков, он может принести от 15 до 35 мм осадков менее чем за 12 часов. К понедельнику, 22 июня, дождь усилится, ожидается выпадение до 49 мм осадков менее чем за 12 часов. При этом непогода будет сопровождаться временами сильным ветром до 25 м/с. Вероятны грозы. Всего же неблагоприятные погодные условия будут сохраняться во Владивостоке до вторника, 23 июня.

В этот период есть риск повреждения линий электропередачи, кровли зданий, слабо укрепленных конструкций. На дорогах могут возникнуть затруднения движения. Жителям Владивостока рекомендуют не искать укрытия под деревьями и рекламными щитами. Водителям советуют парковать автомобили в гараже или на открытых площадках.

Службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности. В случае проблем в работе городского хозяйства об этом можно сообщать по телефону Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока 2222-333. Он работает круглосуточно.

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