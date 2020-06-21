Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вывели из транспортного дока во Владивостоке

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», прибывший несколькими днями ранее во Владивосток для прохождения испытаний, вывели из транспортного дока. Корабль был построен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) для нужд Тихоокеанского флота. Планируется, что в столице ДФО он пройдет достройку и испытания, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как рассказали в ведомстве, «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», названный в честь военнослужащего Алдара Цыденжапова, сумевшего предотвратить пожар на эскадренный миноносец «Быстрый» и получившего столь высокое звание посмертно, был построен в Комсомольске-На-Амуре специально для Тихоокеанского флота. Это третий серийный корвет проекта 20380 построенный на Амурском судостроительном заводе.

«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был построен Амурском судостроительном заводе. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

16 июня он прибыл во Владивосток с транспортно-спусковым доком «Зея». Как и планировалось ранее, на днях его вывели из дока в пролив, после чего отбуксировали обратно в бухту Золотой Рог. Корвет пришвартовали у сдаточной базы АСЗ. Здесь будет проходить достройка, а также подготовительные работы. К концу месяца на корабль заселится экипаж, после чего корвет ожидают испытания. Пройдут они в акватории Японского моря.

Стоит отметить, что это не единственный боевой корабль, который прибыл в столицу ДФО за последние дни. Так, вчера, 20 июня, во Владивостоке торжественно встретили отряд боевых кораблей в составе корветов проекта 20380 «Громкий» и «Совершенный», которые вернулись из трехмесячного похода.

«Громкий» и «Совершенный» прибыли в Приморье после боевого задания. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Отмечается, что корабли впервые совместно решали задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе в длительном отрыве от пункта базирования. За 84 суток похода они прошли более 16000 морских миль.

Торжественная церемония встречи прошла на военном причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной, где состоялось общее построение личного состава кораблей основного соединения Приморской флотилии разнородных сил.