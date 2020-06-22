2020-06-22T00:42:43+03:00
Общество

Сильные дожди с грозами и градом: улучшение погоды в Приморье ожидается лишь в среду

В начале недели край останется под влиянием фронтальных разделов
Милана СОКОЛ
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В Приморье сохранится дождливая погодаВ Приморье сохранится дождливая погодаФото: Милана СОКОЛ
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22 июня погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. По прогнозам специалистов «Примпогоды», в крае облачно, пройдут дожди. Местами осадки будут сильные и с грозами, возможен град. Ожидается южный умеренный до сильного ветер. Столбики термометров в разных районах поднимутся от +12°C до +26°C. Прояснение ожидается в середине недели. В среду над регионом начнет расти атмосферное давление и дожди прекратятся.

Во Владивостоке в первый рабочий день временами дождь, возможна гроза. Синоптики отмечают, что осадки выпадут со 100% вероятностью. При южном, юго-восточном умеренном ветре, в городе будет +14..+16°C.

В Уссурийске в понедельник облачно и временами дождь. Ожидается южный, юго-восточный умеренный ветер. Днем воздух прогреется +17...+19°C.

В приморской Находке тоже сегодня дождь (вероятность 100%). В городе будет дуть юго-восточный, восточный умеренный ветер. Температура воздуха составит +18...+20°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°С, в бухте Находка +15°C, в заливе Посьета +19°C.

Дожди продолжатся до вторника. Синоптики прогнозируют улучшение погоды 24 июня. В середине недели прояснит и воздух сможет прогреться до +19…+27 °С. На побережье будет прохладней. Из-за влияния охотского антициклона столбики термометров здесь поднимутся до +10…+17 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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