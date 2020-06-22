2020-06-22T11:35:41+03:00
Общество

Комсомолка приготовила подарки читателям ко Дню города

26 июня в ежедневном номере всех читателей ждёт уникальная открытка и возможность принять участие в конкурсе «Приезжай на Восток»
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Комсомолка приготовила подарки читателям ко Дню городаКомсомолка приготовила подарки читателям ко Дню города
Изменить размер текста:

Газета «Комсомольская правда» совместно с «Почтой России» при поддержке администрации города Владивостока приготовила горожанам подарок к 160-летию столицы Приморья.

26 июня в ежедневном номере газеты читателей ждёт приятный сюрприз - эксклюзивная открытка с изображением картины неизвестного приморского художника «Приморский вокзал» из собрания Приморской государственной картинной галереи (Первая пол. XX века. Холст, масло).

Особенность данной открытки – напечатанный QR-код, содержащий аудиорассказ о картине, времени постройки железнодорожного вокзала, об архитекторах, чьи проекты легли в его основу.

Для прослушивания содержания открытки, необходимо навести смартфон на QR-код. Если у вас не установлено приложение для считывания QR-кода, его можно бесплатно скачать через приложение плеймаркет или эпл стор.

Обладатели открыток могут отправить их своим родным и друзьям в любую точку России, для этого даже не нужно дополнительно покупать и клеить марки.

Кроме того, отправители открыток смогут принять участие в конкурсе «Приезжай на Восток». Для этого достаточно будет пригласить адресата в гости во Владивосток, к морю, и отправить фото открытки нам в редакцию на электронную почту konkursvl@phkp.ru Авторы самых трогательных или креативных приглашений получат приятные призы от «Комсомольской правды» и партнеров конкурса.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я маме дровами хотел помочь, а меня уже три года судят!»: шахтера отправили в СИЗО за девять спиленных осин
Ошибка лесника стоила сибиряку Александру Войтову трех лет борьбы с системой. Он вынужден доказывать, что он не черный лесоруб и не особо опасный преступник
Новости 24
На площади Баляева появится сияющая в вечернее время 3D надпись Владивосток
В Приморье пожарные спасли из горящего дома 11 человек
Движение по мосту через реку Студеная в Пограничном районе Приморья запустят в конце июня
Воздушную часть парада Победы 2020 во Владивостоке отменяют из-за погоды - источник
Самая курортная территория Приморья снова открыта для свободного посещения
85% приморцев идут в Сбербанк за социальной картой
Не фартануло, крышу проломило: во Владивостоке большое дерево обрушилось на машину
Человек со шрамом исчез во Владивостоке
Села Приморья могут быть залиты водой уже завтра
В День памяти и скорби во Владивостоке память погибших в ВОВ почтили минутой молчания
Героин внутри малярной кисти пытался передать в колонию злоумышленник в Приморье
Лееров не хватает: элитный внедорожник вылетел на тротуар и протаранил дерево во Владивостоке
«Вот это булыжники»: обрушившийся скальник частично заблокировал проезд на приморской дороге
Рецидивист из Владивостока получил за украденный аккумулятор 4 с лишним года строгого режима
За сутки произошло 28 аварийных отключенной электричества в Приморье
Дорожные знаки с современной внутренней подсветкой появились на улицах Владивостока
Партнер всероссийского полумарафона «ЗаБег» Почта России доставит медали участникам онлайн старта
90 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье
Сразу трое умерших от COVID-19 в Приморском крае
Более 40 рейсовых автобусов не отправятся сегодня из Владивостока в другие населенные пункты Приморья
Спуск на воду первого серийного супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании состоится 23 июня
«Похоже, пьяный»: мужчина в полицейской форме выехал на «встречку» во Владивостоке
Фонд «Восточный Порт» поздравил с профессиональным праздником медицинских работников Находки
Мама из Приморья улетела вместе с 2-летним сыном в кювет на мопеде
Президент России наградил орденами трех врачей из Приморья
Сотрудник крупного приморского предприятия попался на взятке