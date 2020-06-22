Комсомолка приготовила подарки читателям ко Дню города

Газета «Комсомольская правда» совместно с «Почтой России» при поддержке администрации города Владивостока приготовила горожанам подарок к 160-летию столицы Приморья.

26 июня в ежедневном номере газеты читателей ждёт приятный сюрприз - эксклюзивная открытка с изображением картины неизвестного приморского художника «Приморский вокзал» из собрания Приморской государственной картинной галереи (Первая пол. XX века. Холст, масло).

Особенность данной открытки – напечатанный QR-код, содержащий аудиорассказ о картине, времени постройки железнодорожного вокзала, об архитекторах, чьи проекты легли в его основу.

Для прослушивания содержания открытки, необходимо навести смартфон на QR-код. Если у вас не установлено приложение для считывания QR-кода, его можно бесплатно скачать через приложение плеймаркет или эпл стор.

Обладатели открыток могут отправить их своим родным и друзьям в любую точку России, для этого даже не нужно дополнительно покупать и клеить марки.

Кроме того, отправители открыток смогут принять участие в конкурсе «Приезжай на Восток». Для этого достаточно будет пригласить адресата в гости во Владивосток, к морю, и отправить фото открытки нам в редакцию на электронную почту konkursvl@phkp.ru Авторы самых трогательных или креативных приглашений получат приятные призы от «Комсомольской правды» и партнеров конкурса.