2020-06-22T11:46:22+03:00
Общество

Большой праздничный онлайн марафон проведет радио «Комсомольская правда»

Целых четыре часа праздничного контента ждут зрителей и слушателей в честь Дня города
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Большой праздничный онлайн марафон проведет радио «Комсомольская правда»Большой праздничный онлайн марафон проведет радио «Комсомольская правда»
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2 июля в честь 160-летия Владивостока радио «Комсомольская правда» при поддержке ЖК «Фрегат-2» и ТМ «Филимонов» проведет для своих слушателей праздничный онлайн марафон. Онлайн означает, что его можно не только слушать в прямом эфире по радио, но и смотреть на любой удобной зрителю площадке: на нашем сайте DV.KP.RU на YouTube канале или в группе Facebook, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

В течение четырёх часов с 10:00 до 14:00 по местному времени зрителей ждут поздравления от известных людей в прямом эфире, конкурсы, розыгрыши призов и другие приятные сюрпризы.

Участником марафона сможет стать каждый, для этого достаточно дозвониться в студию радио «Комсомольская правда» по телефону (423) 230-22-52 и поздравить всех слушателей с юбилеем в прямом эфире.

Генеральные партнёры марафона:

Жилой комплекс «Фрегат-2» и ТМ «Филимонов».

Радио «Комсомольская правда»:

Владивосток 90,4 FM

Уссурийск 99,4 FM

Находка 107,2 FM

ИСТОЧНИК KP.RU

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