Большой праздничный онлайн марафон проведет радио «Комсомольская правда»
2 июля в честь 160-летия Владивостока радио «Комсомольская правда» при поддержке ЖК «Фрегат-2» и ТМ «Филимонов» проведет для своих слушателей праздничный онлайн марафон. Онлайн означает, что его можно не только слушать в прямом эфире по радио, но и смотреть на любой удобной зрителю площадке: на нашем сайте DV.KP.RU на YouTube канале или в группе Facebook, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.
В течение четырёх часов с 10:00 до 14:00 по местному времени зрителей ждут поздравления от известных людей в прямом эфире, конкурсы, розыгрыши призов и другие приятные сюрпризы.
Участником марафона сможет стать каждый, для этого достаточно дозвониться в студию радио «Комсомольская правда» по телефону (423) 230-22-52 и поздравить всех слушателей с юбилеем в прямом эфире.
Генеральные партнёры марафона:
Жилой комплекс «Фрегат-2» и ТМ «Филимонов».
Радио «Комсомольская правда»:
Владивосток 90,4 FM
Уссурийск 99,4 FM
Находка 107,2 FM
ИСТОЧНИК KP.RU