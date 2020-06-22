Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 23 июня 2020: новые заболевшие и смерти, болезнь продолжает губить приморцев

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 23 июня 2020 года, самые важные события. Печальные новости пришли от оперштаба. COVID-19 всего за сутки унес жизни сразу трех местных жителей. За все время пандемии в крае скончались 36 человек.

Число новых случаев заражения в Приморье хоть и пошло на снижение, но статистика еще удручающая. Опасное заболевание подтвердилось еще у 90 человек. С начала эпидемии диагноз COVID-19 медики поставили уже 3643 раза.

Победить коронавирусную инфекцию за последние 24 часа смогли 25 человек. Всего удалось выздороветь 2102 приморцам.

Коронавирус уносит жизни

Специалисты рассказали о трех пациентах, которым не удалось справиться с инфекцией, которая еще не изучена до конца.

– Первые две пациентки – контактные по COVID-19. Это жительница Уссурийска 57 лет с сопутствующим заболеванием, состояние которой быстро перешло в крайне тяжелое. Вторая женщина 92 лет – тоже из Уссурийска, находилась в стационаре, быстро наступила дыхательная недостаточность. Третья женщина, 65 лет, поступила в госпиталь на скорой помощи, была подключена к ИВЛ, зафиксирован острый деспираторный дистресс-синдром, – поделилась руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Бесплатное тестирование

В Приморском крае начинается бесплатное тестирование на выявление антител к коварному коронавирусу.

– За три дня поступило более 6 тысяч анкет, сейчас они обрабатываются. По итогам определятся конечные группы людей, которые пройдут тестирование, их мы уведомим через смс или по телефону, – отметила главный санитарный врач Приморья.

Губернатор края Олег Кожемяко поручил отладить работу лабораторий, чтобы избежать при тестировании массового скопления людей.

– Приморье – пилотный регион в проведении тестирования на антитела. Необходимо организовать удобную для людей работу лабораторий, – констатировал глава края.

Никаких снисхождений

Олег Кожемяко поручил усиленно продолжать работу административным комиссиям, чтобы избежать новой вспышки заболевания.

– Сейчас важно стабилизировать ситуацию, не откатиться вновь по числу заболевших. Не должно быть никаких снисхождений к нарушителям санитарных требований.

Только за воскресенье в крае составлено 68 административных протоколов на нарушителей режима повышенной готовности, который продолжает действовать в крае. Ношение масок и перчаток, а также «социальная дистанция» по-прежнему являются обязательными.

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