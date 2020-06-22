2020-06-22T16:08:17+03:00
Общество

«Могильный беспредел»: в Приморье хотели провести соревнование для гробовщиков на скоростное копание

В качестве измерительного прибора для ям были намерены использовать настоящий гроб
Кристина ГРИН
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Мастерство участников будут оценивать члены жюри.Мастерство участников будут оценивать члены жюри.Фото: pixabay.com
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В Приморье собирались провести соревнование для могильщиков. Такое сообщение появилось на сайте Necropolis Expo. Как говорят организаторы, идея мероприятия заключалась в том, чтобы повысить престиж этой профессии. Создатели проекта уверяли, это поможет повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание новых амбициозных сотрудников к ритуальной сфере услуг. Этому событию даже название уже придумали – «Могильный беспредел».

Задача участников заключалась в копке могил на скорость. Условия просты – команда должна состоять из двух человек. Мастерство могильщиков члены жюри должны были оценивать по нескольким критериям. Нужно было не просто выкопать яму, но сделать это по заданным параметрам. Длина ямы должна была быть 200 сантиметров, ширина – 80, глубина – 160.

Вместе с тем, участникам конкурса не стоило забывать и про аккуратность. Как сообщали организаторы, в качестве измерительного прибора члены жюри использовали бы настоящий гроб. Он, как оказалось, при выполнении всех требований, должен войти в яму с первого раза. Победителям гарантировали ценные призы и респект от коллег.

В сообщении также говорилось, что пройдет соревнование на территории экспо-центра «Примринг» в Артеме. Несмотря на солидность сообщения, многие решили, что это просто розыгрыш. Пока связаться с кем-то, кто решился принять участие в этом могильном соревновании, не удалось. Вместе с тем, в сети уже появилась информация о том, что «Могильный беспредел» - шутка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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