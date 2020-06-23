2020-06-23T04:49:30+03:00
Общество

Стало известно, когда на Приморье снова обрушится циклон с дождями - синоптики назвали дату

Без осадков, как оказалось, регион пробудет совсем недолго
Кристина ГРИН
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Прояснения в ближайшие дни ждать не стоит.Прояснения в ближайшие дни ждать не стоит.Фото: pixabay.com
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Погода – дама капризная, особенно, когда речь идет о погоде в июне. В Приморье она сохраняет свой неустойчивый характер. Тем более, что почти каждую неделю регион оказывается под влиянием мощных циклонов. Как сообщают синоптики Примгидромета, в середине недели будет небольшая пауза, тогда приморцы смогут сделать передышку от дождей. Но уже в среду подойдет новая непогода. Отсюда на юге пройдут небольшие осадки. Примечательно, что вместе с циклоном в край придет и потепление.

Уже в четверг дожди охватят едва ли не всю территорию региона. Причиной стихийного бедствия станут атмосферные фронты, которые будут смещаться над краем. Но и это еще не все. В сторону Японского моря надвигается очередной циклон. Степень его влияние находится в зависимости от траектории вихря. Только вот варианта, при котором Приморье избежит дождей, к сожалению, нет.

- Если циклон пойдет севернее, не далеко от побережья края, то произойдет обострение фронтальных разделов, на большей территории пройдут сильные дожди, - отмечают синоптики Примгидромета. - Но если траектория циклона пройдет южнее, то существенного влияния на погоду Приморья он не окажет, дождей будет меньше.

Во Владивостоке осадки пойдут на убыль лишь в пятницу, но и это явление, по данным специалистов, будет недолгим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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