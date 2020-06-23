Соревнования по выкапыванию могил на скорость перенесут из Владивостока в Омск, а вот дрифт на катафалках оставят

Шутка или нет. Давайте разбираться. В августе во Владивостоке состоится 20-й региональный форум-выставка «Некрополь-Приморье 2020». По задумке организаторов, на мероприятии будут выставлены экспозиции отечественных предприятий и поставщиков в сфере похоронного дела. Участников этого события ждет уникальная программа, от которой могут пробежать мурашки. Но только не у профессиональных гробовщиков. В плане фестиваля: курсы «Похоронный директор», круглый стол, на котором будут обсуждать, нечто под названием - «Прощание с умершими в период угрозы коронавирусной инфекции», а также топ – 10 кладбищ мира. А вишенкой на торте может стать дрифт-шоу с катафалками.

Вместе с тем, в социальных сетях появилась информация о том, что вместе с форумом и выставкой в Приморье хотят провести соревнование. Название этому дали дерзкое – «Могильный беспредел». Даже локация уже была известна – якобы артемовский Примринг. Многие в это просто-напросто не поверили и подумали, что это хороший маркетинг, не более того. Оказалось, что владельцы площадки и вовсе узнали, что замешаны в каком-то ритуальном мероприятии из сети.

- Мы прочитали в интернете, что конкурс по рытью могил на скорость хотят провести на территории нашего экспоцентра. Все бы ничего, но у нас армированный бетон толщиной 40 сантиметров. Новость нас, конечно, повеселила, - рассказывает «Комсомолке» Леонид Копылов, руководитель ТРК «Приморское Кольцо». – Возможно, выставку с таким конкурсом действительно готовят, но не у нас. У нас оно и не планировалось.

Нити закрутились в еще более запутанный клубок. Что за мероприятие, которое состоится уже в августе, но неизвестно где, ведь в заявленном месте его априори быть не может. Кто, как ни сами организаторы смогут ответить на все вопросы. К счастью, прятаться никто не стал и разъяснил, будет ли форум, действительно ли отменили «Могильный беспредел» и почему вообще Приморье.

- Изначально, когда составлялся план мероприятий выставок «Некрополь» на 2020 год и проводился опрос среди частников, Владивосток набрал наибольший отклик и интерес. Наши партнеры из Приморья выразили готовность оказать нам поддержку в проведении форума, - говорит корреспонденту «КП – Владивосток» Борис Якушин, руководитель выставочного проекта «Некрополь». - После анонса проведения соревнования в Приморье, порядка 19 организаций изъявили желание участвовать, мы, честно, не ожидали такого интереса. Это вызвало небольшой резонанс, поскольку столь массовое соревнование при таком количестве участников провести сложно, в том плане что это требует согласование площадки. Поэтому организаторы конкурса: «Некрополь 21 век» (Новосибирск), СРО «Наследие» (Омск) и решили перенести соревнование в Омск, поскольку это проще. Сама выставка пройдет в Приморье. Реакция была положительная и несмотря на то, что сейчас еще некоторые организационные вопросы в процессе, заявки от ритуальных компаний продолжают поступать. Теперь уже копщики с Приморья хотят приехать в Омск на соревнование.

Более того, выставка однозначно пройдет с 6 по 7 августа в Приморье. А во Владивостоке или Артеме – еще неизвестно. Все зависит от количества участников, которое, кстати, растет с каждым днем. Отметим, что на самой выставке будут представлены гробы, похоронный текстиль, обувь для усопших, флористика и продукция камнеобработки.

Среди партнеров и участников мероприятия мы нашли ДВ-Гранит. Для того, чтобы убедиться в реальности такой выставки «Комсомолка» связалась и с ним.

- Да, мы, действительно, намерены участвовать в выставке. Почему бы и нет, нужно и на других посмотреть, и себя показать. Такое на Дальнем Востоке впервые, было бы странно пропускать. Наше московское руководство принимало участие в мероприятии, когда оно проходило в других городах, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Евгений, сотрудник компании «ДВ-Гранит», которая заявлена в участниках выставки. – Думаю, что очень много местных организаций захочет принять участие, ведь теперь для этого не нужно далеко ехать. А про соревнование мы наслышаны, но наше участие в этом невозможно. Мы не занимаемся захоронениями, наша задача создание памятников.

Организаторы уверены, сама выставка поможет повысить имидж работников в сфере ритуальных услуг в современном обществе.

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