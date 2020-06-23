Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 24 июня 2020: пока открывают гостиницы и Находку, люди заражаются и умирают

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 24 июня 2020 года, самые важные события. Как сообщили на заседании оперативного штаба, всего с начала эпидемии в Приморье зарегистрировали 3728 случаев заражения. 23 июня число пациентов увеличилось на 85. Такое количество людей получило положительные результаты тестирования на Covid-19 буквально за сутки. Всего удалось победить заболевание 2 151 жителю региона. К сожалению, увеличились и летальные случаи. О пациенте, которому не удалось выжить, рассказали в правительстве Приморья.

- Это женщина в возрасте 81 года, проходившая лечение в Уссурийской больнице. Имела ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Коронавирус протекал в крайне тяжелой форме, осложнился развитием двусторонней пневмонии. Пациентка в течение двух недель находилась на ИВЛ в отделении реанимации, – сообщили специалисты, добавив, что всего с начала эпидемии не справились с инфекцией 37 приморцев.

Власти продолжают напоминать - ношение масок и соблюдение социальной дистанции – обязательное условие пребывания в местах массового скопления людей.

- Сейчас важно стабилизировать ситуацию, не откатиться вновь по числу заболевших. Не должно быть никаких снисхождений к нарушителям санитарных требований, – заявил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Вместе с тем, регион постепенно выходит из режима. Глава края заявил о том, что 24 июня открываются гостиницы и экскурсионные парки. Это те организации, которые прошли проверку административными комиссиями, и их уже занесли в реестр. Кроме того, Олег Кожемяко снял пропускной режим с Находки. Губернатор также намекнул на то, что если число заболевших будет снижаться, на этой неделе откроются летние кафе.

- Мы должны поэтапно перейти и к открытию фитнес-клубов, больших магазинов, других предприятий. При этом необходимо усилить работу административных комиссий, в том числе в сфере общественного транспорта. Вспышек заболевания допустить нельзя, – обозначил глава Приморья.

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