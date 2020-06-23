2020-06-23T13:10:03+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 24 июня 2020: пока открывают гостиницы и Находку, люди заражаются и умирают

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 24 июня 2020: число заболевших приближается к отметке в 4000
Кристина ГРИН
Поделиться:
Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 24 июня 2020 года, самые важные события.Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 24 июня 2020 года, самые важные события.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 24 июня 2020 года, самые важные события. Как сообщили на заседании оперативного штаба, всего с начала эпидемии в Приморье зарегистрировали 3728 случаев заражения. 23 июня число пациентов увеличилось на 85. Такое количество людей получило положительные результаты тестирования на Covid-19 буквально за сутки. Всего удалось победить заболевание 2 151 жителю региона. К сожалению, увеличились и летальные случаи. О пациенте, которому не удалось выжить, рассказали в правительстве Приморья.

- Это женщина в возрасте 81 года, проходившая лечение в Уссурийской больнице. Имела ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Коронавирус протекал в крайне тяжелой форме, осложнился развитием двусторонней пневмонии. Пациентка в течение двух недель находилась на ИВЛ в отделении реанимации, – сообщили специалисты, добавив, что всего с начала эпидемии не справились с инфекцией 37 приморцев.

Власти продолжают напоминать - ношение масок и соблюдение социальной дистанции – обязательное условие пребывания в местах массового скопления людей.

- Сейчас важно стабилизировать ситуацию, не откатиться вновь по числу заболевших. Не должно быть никаких снисхождений к нарушителям санитарных требований, – заявил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Вместе с тем, регион постепенно выходит из режима. Глава края заявил о том, что 24 июня открываются гостиницы и экскурсионные парки. Это те организации, которые прошли проверку административными комиссиями, и их уже занесли в реестр. Кроме того, Олег Кожемяко снял пропускной режим с Находки. Губернатор также намекнул на то, что если число заболевших будет снижаться, на этой неделе откроются летние кафе.

- Мы должны поэтапно перейти и к открытию фитнес-клубов, больших магазинов, других предприятий. При этом необходимо усилить работу административных комиссий, в том числе в сфере общественного транспорта. Вспышек заболевания допустить нельзя, – обозначил глава Приморья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Парад Победы 24 июня 2020 во Владивостоке: какая техника проедет по главным улицам и как на нее посмотреть
Рассказываем все о том, в каком формате 24 июня 2020 года пройдет Парад Победы во Владивостоке, где можно будет посмотреть на технику и какие дороги перекроют на время парада
Новости 24
Голосование по поправкам к Конституции: рассказываем, как жители Приморья смогут сделать свой выбор, не выходя из дома
Находку открыли для свободного посещения с 24 июня
Приморцы поддержали идею голосования по поправкам к конституции в удобный для них день
Гостиницы, ландшафтные и исторические парки начнут работать в Приморье с 24 июня
Съемочная группа телеканала «Россия — 1» побывала в Приморье
График работы отделений Сбербанка во Владивостоке в день проведения парада Победы
Осужденные Приморья будут работать на рыбопромышленный холдинг «Доброфлот»
Состоится суд над экс-начальником ж/д станции «Владивосток»
Google и Yandex представляют жителям и гостям города маршруты Владивостока
Хабаровчане бьются с гусеницами на улицах Владивостока
Премьера масштабного фильма, снятого на «Земле леопарда», состоялась на южнокорейском телевидении EBS
К 160-летию Владивостока выпущена почтовая открытка с закодированным посланием
Аналитики рассказали, как в Приморском крае оживает сфера торговли и услуг